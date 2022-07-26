news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 июля 2022  12:16

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

news_top_970_100

Компания Tetra Pak, производящая упаковку, передаст свое российское подразделение местному руководству. В компании это объяснили невозможностью поддерживать операционную деятельность.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — цитирует ТАСС заявление компании.

Предполагается, что новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области. Кроме того, она будет развивать цепочки поставок с растущей долей локальных поставщиков.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Донбассе. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили несколько крупных компаний.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100