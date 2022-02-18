Тест-драйв нового автобуса-гармошки в Казани выявил ряд недостатков

В Казани сегодня завершился тест-драйв сочлененного низкопольного автобуса марки «KАМАЗ», так называемого автобуса-гармошки. Испытания показали, что технические характеристики транспортного средства позволяют использовать его для перевозки пассажиров. Однако некоторые участки улично-дорожной сети Казани в настоящий момент не приспособлены для эксплуатации такого автобуса.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные городского Комитета по транспорту, «при повороте автобус выезжает на встречную полосу движения, а существующие разворотные площадки на конечных остановках требуют реконструкции».

Автобус проходил тестовую обкатку на пяти достаточно протяженных маршрутах — №1, 22, 45, 36 и 46.

Предполагалось, что после удачного тестирования автобусы этой марки выйдут на маршруты, ведущие в отдаленные районы Казани: поселки Дербышки и Юдино, ЖК «Салават Купере».