Сочлененный низкопольный автобус «KАМАЗ» тестируется на ряде маршрутов Казани

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На ряде автобусных маршрутов Казани до конца текущей недели будет проходить тест-драйв сочлененный низкопольный автобус марки «KАМАЗ». Все испытания совершаются без пассажиров. Городские власти не исключают, что после тестирования автобусы этой марки выйдут на маршруты, ведущие в отдаленные районы — Дербышки, Юдино, ЖК «Салават Купере».

Автобус длиной 18 метров отличает повышенная вместимость — 162 человека. Для сравнения: эксплуатируемые в городе сейчас автобусы вмещают 100 пассажиров, сообщает портал мэрии Казани.

Осмотрев сегодня новый автобус, мэр Казани Ильсур Метшин отметил: «Сочлененный низкопольный автобус — это хорошо забытый вчерашний день, у нас были такие автобусы, благо, остались водители, которые помнят, как на них ездить» (внешне автобус напоминает «гармошку» «Икарус», которая активно использовалась на дорогах страны в советское время — прим. Т-и.).

Метшин также добавил, что развитие транспортной сети и обновление подвижного состава являются одними из приоритетных задач городских властей, тем более с учетом прирастания города новыми микрорайонами.

На данный момент в Казани насчитывается 71 маршрут городского наземного пассажирского транспорта на 951 единицу техники, куда входят автобусы, троллейбусы и трамваи. Автобусный парк столицы РТ включает 730 машин.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 и 2021 годах в город пришли 113 автобусов марки «НЕФАЗ», работающих на метане.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.