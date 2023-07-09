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Политика 9 июля 2023 15:59

Террористический режим: Захарова ответила на слова Маляр об атаке Киева на Крымский мост

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы Минобороны Украины Анны Маляр о причастности киевского режима к атаке на Крымский мост.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". Террористический режим», – написала представитель российского МИД в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что Киев сейчас приступил к плану по «собственному спасению» – планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС.

«Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», – напомнила Захарова.

Заместитель главы украинского военного ведомства Анна Маляр в своем Telegram-канале, подводя итоги 500 дней широкомасштабного вооруженного противостояния, признала причастность Киева к подрыву Крымского моста.

#мария захарова
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