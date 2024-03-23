«Террор – самый подлый метод»: организатор движения «Zа Победу! Казань» о теракте

Жена участника специальной военной операции и организатор волонтерского движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь прокомментировала «Татар-информу» инцидент в «Крокус Сити Холле».

По мнению Евгении, случившееся там – страшная трагедия для всего народа России.

«Террор – это самый подлый метод, который используют наши враги. Сейчас россиянам нельзя расслабляться, необходимо оставаться бдительными. Не паниковать, но сохранять боевую готовность. В нынешних условиях так должны теперь жить и мирные люди, то есть все мы с вами», – считает Коцарь.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Евгения призывает жителей РФ помнить, с кем страна воюет, и что из себя представляют наши противники.

«Мне больно за погибших и их родных. Волонтеры молятся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы – одна семья, и Отечество у нас одно. Сейчас нам нужно сомкнуть ряды в тылу и на фронте, и чем можем, помогать стоящим на страже мира бойцам», – подчеркнула Коцарь.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 115 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.