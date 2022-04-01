«Прилегающая территория останется парком»: соборная мечеть Казани будет в зеленой зоне

Соборная мечеть Казани, построенная на месте парка «Кырлай», будет находиться в обрамлении зеленой зоны, которая впишется в каскад парков вокруг реки Казанки. При этом в столице Татарстана появится новый парк аттракционов с современным оборудованием. Мэрия города обещает подобрать для него наиболее выгодное место.

Рустем Гафаров заявил, что развитие города в последние годы «удивляет даже самых смелых оптимистов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Территория рядом с соборной мечетью войдет в проект 12 парков вокруг Казанки

Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил, что развитие города в последние годы «удивляет даже самых смелых оптимистов».

«Мы сегодня взялись за преображение многих больших крупных территорий. Своей очереди ждут территория Речного порта и Адмиралтейская слобода. Со строительством Вознесенского тракта у нас территория промышленной зоны между улицей Гвардейская и проспектом Победы превращается так же в хорошую жилую зону», – обозначил масштабы глава исполкома.

Он назвал особенным проектом для Казани каскад из 12 парков вокруг реки Казанки с благоустройством набережных.

«И в этой связи территория между Кремлевской и Кировской дамбами – особенная. Она по своей привлекательности обладает мощным потенциалом, который пока не раскрыт. И если говорить о том, что могло быть здесь появиться, то это, конечно же, только такой значимый и масштабный объект, как соборная мечеть», – убежден Рустем Гафаров.

«Территория между Кремлевской и Кировской дамбами – особенная. Она по своей привлекательности обладает мощным потенциалом, который пока не раскрыт» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он уверен, что мечеть, конкурс на эскизный проект которой объявлен сегодня, станет одним из символов города, по которому о Казани будут узнавать во всем мире.

Мечеть, парк и набережная будут гармонично дополнять друг друга

Между Кремлевской и Кировской дамбами предполагается сформировать парк.

«Основные параметры конкурса – это разработка эскизов фасадов будущей мечети и, что очень важно, прилегающей территории», – отметил исполнительный директор Республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек – Доброта» Ильнур Рахимов.

Ильнур Рахимов: «Основные параметры конкурса – это разработка эскизов фасадов будущей мечети и, что очень важно, прилегающей территории» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По правилам благоустройства Казани, строительство любого крупного объекта подразумевает благоустройство территории вокруг.

Перед проектировщиками будет поставлена задача увязать расположение мечети с парком и будущей набережной. «Вся прилегающая территория останется парком, проектируется именно как парковая зона. И я уверен, что они (с мечетью и набережной, – прим. Т-и) будут гармонично дополнять друг друга», – добавил Рустем Гафаров.

Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Галина Айдарова подчеркнула, что в настоящее время противоположный от Кремлевского холма берег выглядят незавершенным.

«Появление мечети позволит завершить архитектурный ансамбль, создав крупный, но соподчиненный Кремлю объект, который будет композиционно обогащать акваторию Казанки наряду с такими доминантами, как Кремль с мечетью Кул Шариф и собором Казанской иконы Божией Матери», – подчеркнула архитектор.

У территории есть еще ряд преимуществ. Здесь хорошая транспортная доступность, рядом есть метро. Для тех, кто будет приезжать на машине, будет предусмотрена вместительная парковка.

Парк развлечений переедет на новое место Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Парк развлечений в Казани будет с новыми аттракционами

Что же будет с парком развлечений? Он переедет на новое место. Об этом договорились мэрия Казани, владелец парка аттракционов «Кырлай» – компания «Паркинвест» и фонд «Игелек – Доброта».

«Мы встречались с хозяевами парка „Кырлай“, полностью нашли с ними взаимопонимание, они поддержали принятое решение [о строительстве мечети]» – сказал заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров. Он уточнил, что во встречах принимало участие руководство города, в том числе мэр Казани Ильсур Метшин.

«Администрация города Казани обещала, что место новое для парка ”Кырлай” будет подобрано наиболее выгодное и посещаемое жителями города Казани и гостями нашей столицы», – сообщил Шамиль Гафаров.

Шамиль Гафаров: «Администрация города Казани обещала, что место новое для парка ”Кырлай” будет подобрано наиболее выгодное и посещаемое жителями города Казани и гостями нашей столицы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель исполкома добавил: парк, который был, уже не отвечает современным запросам горожан. Необходимо его обновление как с технической, так и с моральной точки зрения. Об этом просили сами жители. Это понимают и сами владельцы парка аттракционов. Нужен новый современный, просторный проект с новыми аттракционами и прогулочными зонами.

«Могу вас заверить, что Казань не останется без парка аттракционов. Где он будет? Каким он будет? На эти вопросы нам еще предстоит ответить. Пока мы подбираем земельный участок. Но уверяю, что парк будет и с новыми хорошими аттракционами», – заявил Рустем Гафаров.