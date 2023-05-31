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Термы, фабрика мороженого и Техногород: Минниханов одобрил проекты на 23 млрд рублей
Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова одобрил сегодня проекты в различных сферах – от газовых заправок до курорта на Камском море. Подробнее – в материале «Татар-информа».
На Камском море появится марина на 300 яхт
Сумма заявленных вложений, которые инвесторы хотят сделать в Татарстане – около 23 млрд рублей. Всего планируется реализовать 11 новых проектов.
Наиболее крупный – создание комплексного всесезонного загородного курорта в Лаишевском районе. На берегу Камы планируется построить марину на 300 яхт, отели, рассчитанные на 1,3 тыс. гостей, кафе и рестораны. Сумма инвестиций – около 16 млрд рублей.
«По нашим расчетам, курорт в Лаишево ежегодно будут посещать порядка 620 тыс. туристов», – сообщил «Татар-информу» первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.
Подробно о проекте – в материале «Фактически это как Мальдивы»: на Камском море откроют марину для яхт и набережную».
На въезде в Зеленодольск возведут «Городские термы»
Еще один курорт, который получил зеленый свет на инвестсовете – «Зеленодольские термы». Планируется обустроить больше 10 видов различных саун и бань, в том числе татарскую парную «Мунча», травяную сауну, нефритовую парную. В комплексе разместятся закрытые и открытые уличные подогреваемые бассейны. Общая площадь терм – более 7 тыс. кв. метров. Купаться в них можно будет круглогодично.
Сумма инвестиций – около 180 млн рублей. Построить комплекс планируется к декабрю 2024 года. К слову, такой проект уже реализован в Нижнекамске.
На заседании совета инвестор Станислав Яковлев попросил предоставить земельный участок в Зеленодольске без проведения торгов, подвести к этому участку дорогу и необходимые коммуникации: электричество, газ, воду, канализацию.
«Территориально курорт расположится на въезде в город рядом с жилым комплексом „Акварели”», — уточнил он.
В Зеленодольском районе будут делать мороженое
Группа компаний «Крайс» планирует открыть в Зеленодольском районе фабрику по производству мороженого и кондитерских изделий («Славица»). Разместить ее предполагается на территории индустриального парка «Тура 2.0». Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул в ходе инвестсовета, что проект позволит увеличить долю переработки молока внутри республики.
«Компания уже имеет свое производство в Набережных Челнах с 2015 года, а сейчас заходит на большой участок в 5 гектаров в промпарк „Тура 2.0” с общим объемом инвестиций в 2 млрд рублей», — сообщила журналистам на брифинге руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Всего на производстве будет создано около 650 рабочих мест. Начнут строительство весной 2024 года, а выпускать мороженое готовятся во втором квартале 2025 года.
Техногород и КриоАЗС
Компания «Газпром СПГ технологии» намерена построить 4 криогенных топливозаправочных пункта (КриоТЗП) в Татарстане. Рустам Минниханов отметил, что за газомоторным топливом – будущее. «Этим нужно активно заниматься. Очень нужные проекты в плане развития инфраструктуры», – сказал он.
«Появятся новые КриоАЗС в четырех районах республики: Буинском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Бавлинском. Общий объем инвестиций — 2,3 млрд рублей», — уточнила журналистам Минуллина.
Соглашение о реализации проекта по строительству криогенных автозаправочных станций компания «Газпром СПГ технологии» и Правительство РТ подписали в ходе заседания Клуба инвесторов Татарстана еще в декабре прошлого года. Проект предполагает, что КриоАЗС появятся в 8 районах республики. Они будут введены в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Предполагаемый объем реализации сжиженного природного газа составит около 56 тыс. тонн в год.
Представитель КИП «Мастера» вынес на рассмотрение проект создания индустриального парка «Техногород». В Набережных Челнах предусматривается строительство технопарка «Олимп» в сфере электронной промышленности, в том числе лабораторий и производственных корпусов. «Проект интересный. Тем более есть образовательная составляющая и компетенции в сфере высоких технологий», – сказал Рустам Минниханов.
В Казани и Зеленодольске построят два футбольных манежа
Генеральный директор ООО «Физра» Ильшат Газизов попросил поддержать проект по строительству в Казани и Зеленодольске футбольных манежей для круглогодичных занятий спортом.
«Проект социальный и очень востребованный, поддерживаем», – отметил Раис республики.
Талия Минуллина пояснила на брифинге, что проект софинансирует Министерство спорта России. «Инвестор реализует проект по концессионным соглашениям. Уже идет реализация в Альметьевске и Набережных Челнах, сегодня мы рассмотрели два новых проекта в Казани и Зеленодольске», — добавила она.
Также компания «АРТ» подготовила проект по строительству дилерского центра «Ростсельмаш». Открыть его также планируется в индустриальном парке «Тура 2.0» Зеленодольского района. Предварительный объем инвестиций – 382,8 млн рублей.
«Зеленодольский район – один из крупных муниципалитетов Татарстана и нам важны диверсификация экономики и уход от монозависимости», – прокомментировал «Татар-информу» итоги заседания глава района Михаил Афанасьев.
По его словам, проекты социальные и разной направленности. «Это новые рабочие места, налоговая база. Проект по производству мороженого направлен на глубокую переработку молока и обеспечит продукцией как российский рынок, так и страны СНГ. Город нуждается в таком проекте как “Зеленодольские термы” – это удобная локация и шаговая доступность, и, конечно же, зона отдыха для туристов и гостей не только Зеленодольского района, но Татарстана. “Ростсельмаш”, кроме дилерского центра, организует в том числе учебно-производственную площадку на прилегающей территории. Проект “Физра” и новый футбольный манеж – это очень востребованный и нужный проект для развития спорта и досуга детей и молодежи», – пояснил он.
В целом же для устойчивого развития экономики Зеленодольскому району необходимо еще около 40 тыс. рабочих мест.
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