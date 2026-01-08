Термоодеяла, сети и плащ-палатки: волонтеры Нурлата готовят новую площадку для помощи СВО
В период новогодних праздников волонтерский штаб Центра активного долголетия и здоровья занимается подготовкой нового помещения для продолжения своей работы.
«Теперь мы будем располагаться на территории продуктового рынка, в его административном здании», – сообщила руководитель Центра Анжела Закирова.
По ее словам, волонтерский штаб продолжит деятельность по изготовлению термоодеял, носилок, маскировочных костюмов, сетей и плащ-палаток.
«Будет продолжена работа и по фасовке продуктов – чая, меда. Особое внимание будет уделено сбору денежных средств для приобретения расходных материалов, чтобы эффективно продолжать деятельность, направленную на поддержку военнослужащих», – добавила Анжела Закирова.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой
Фото предоставила Анжела Закирова.