СВО 8 января 2026 10:55

Термоодеяла, сети и плащ-палатки: волонтеры Нурлата готовят новую площадку для помощи СВО

Термоодеяла, сети и плащ-палатки: волонтеры Нурлата готовят новую площадку для помощи СВО

В период новогодних праздников волонтерский штаб Центра активного долголетия и здоровья занимается подготовкой нового помещения для продолжения своей работы.

«Теперь мы будем располагаться на территории продуктового рынка, в его административном здании», – сообщила руководитель Центра Анжела Закирова.

По ее словам, волонтерский штаб продолжит деятельность по изготовлению термоодеял, носилок, маскировочных костюмов, сетей и плащ-палаток.

«Будет продолжена работа и по фасовке продуктов – чая, меда. Особое внимание будет уделено сбору денежных средств для приобретения расходных материалов, чтобы эффективно продолжать деятельность, направленную на поддержку военнослужащих», – добавила Анжела Закирова.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой

Фото предоставила Анжела Закирова.

