Терентьев: Выборы – это своеобразный отчет депутатов и партий перед населением

Выборы – это своеобразный отчет власти, депутатов, партий перед населением, смотр программ и проектов по видению будущего. Такое мнение высказал полномочный представитель Раиса РТ в Госсовете РТ Александр Терентьев на панельной дискуссии «Политические реалии и риски-2026. Как геополитическая ситуация влияет на восприятие избирательных кампаний».

«Выборы – это еще и повод для разговора об устойчивости политической системы и всех ее институтов, о роли, в том числе, политических партий», – сказал он.

По словам Терентьева, от того, насколько успешны политические силы, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы, во многом зависит результат выборов, а значит – партийное влияние. «Выборы в Государственную Думу 2026 года, несомненно, станут большим испытанием для всех партий», – убежден он.

Особая роль должна быть у политических партий – они должны показывать свою значимость, а депутаты должны отвечать за свою работу, за свои действия, добавил Председатель Совета законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его мнению, избирательный процесс не может быть сложным для действующих депутатов. «Если ты работаешь, занимаешься делом, ты вообще не должен думать о выборах. Если ты работал, то тебя поддержат. И не надо никаких особых усилий. Либо избиратели поддержат, либо нет. Не надо ничего особенного придумывать. Выборы – это организационно хлопотно, но весь процесс понятен», – подчеркнул Люлин.

Участники панельной дискуссии также обсудили, как выстроить работу со средствами массовой информации и пресс-службами в преддверии выборов в Государственную думу IX созыва, которые пройдут в сентябре следующего года.

«Должно быть информационное обеспечение деятельности Законодательного собрания. Самая главная задача – от простого информирования, повествования перейти к разъясняющей повестке, чтобы все то, что делается, было понятно гражданам. Они должны понимать суть принятых решений», – поделился своим мнением по этому вопросу заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По его словам, диалог с населением должны выстроить пресс-секретари Законодательных собраний регионов.

«В тренде должен быть диалог. В нашей деятельности бывает, что мы пытаемся донести людям решения, но не думаем об обратной связи. Если люди будут чувствовать эту обратную связь, будут понимать, что они повлияли на принятие решения, то доверие к власти будет возрастать. В этой связи парламенты должны стать некой опорой для СМИ, чтобы они могли черпать вашу повестку. Важно найти нить диалога, выстроить системное взаимодействие органов власти с гражданами», – резюмировал Машковцев.