Испытание для партий и «разъясняющая повестка»: законодатели ПФО – о выборах в Госдуму

В Казань приехали законодатели регионов Приволжского федерального округа. Накануне вечером они приняли участие в панельной дискуссии в Госсовете Татарстана: темой обсуждения стали выборы депутатов Госдумы России в сентябре 2026 года и работа со СМИ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Участники дискуссии в Госсовете РТ обсудили, как выстроить работу со СМИ, пресс-службами и избирателями в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Главная задача – перейти от простого информирования к разъясняющей повестке»

В Казани проходят мероприятия 78-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое состоится 5 декабря. Одним из них стал семинар для руководителей пресс-служб законодательных органов регионов ПФО. А в рамках семинара прошла панельная дискуссия «Политические реалии и риски – 2026. Как геополитическая ситуация влияет на восприятие избирательных кампаний».

Ее участники обсуждали, как выстроить работу со средствами массовой информации, пресс-службами и избирателями в преддверии выборов в Государственную Думу 9-го созыва, которые пройдут в сентябре 2026 года.

«Должно быть информационное обеспечение деятельности законодательного собрания. Самая главная задача – от простого информирования, повествования перейти к разъясняющей повестке, чтобы все то, что делается, было понятно гражданам. Они должны понимать суть принятых решений», – отметил заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, диалог с населением должны выстроить пресс-секретари законодательных собраний регионов.

«В тренде должен быть диалог. В нашей деятельности бывает, что мы пытаемся донести людям решения, но не думаем об обратной связи. Если люди будут чувствовать эту обратную связь, будут понимать, что они повлияли на принятие решения, то доверие к власти будет возрастать. В этой связи парламенты должны стать некой опорой для СМИ, чтобы они могли черпать вашу повестку. Важно найти нить диалога, выстроить системное взаимодействие органов власти с гражданами», – подчеркнул Машковцев.

«СМИ – связующее звено Госсовета РТ с избирателями»

Через средства массовой информации органы государственной власти Татарстана становятся ближе к населению, заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Важно выстроить отношения с жителями через СМИ по скоординированной, согласованной работе. Парламент Татарстана налаживает тесное взаимодействие со средствами массовой информации. Это связующее звено Государственного Совета РТ с нашими избирателями. Через оценку в СМИ, публикации у нас есть возможность выслушать мнение людей по злободневным вопросам, актуальным задачам. И благодаря этому мы можем спланировать свою работу», – поделился он опытом работы Госсовета республики.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Мухаметшин отметил, что ситуация с санкциями и в целом с действиями недружественных стран в отношении России требует особого внимания в части работы с населением. «Жизнь вносит какие-то поправки, уточнения, но в целом сложившиеся отношения позволяют вести с жителями выверенную, ответственную, осознанную, осмысленную работу. И это невозможно было бы сделать без представителей средств массовой информации», – подчеркнул он.

По словам спикера парламента, в Татарстане делается немало по решению задач, которые ставит в своем ежегодном послании Госсовету республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. «И средства массовой информации помогают донести эти задачи до жителей. Работа по их исполнению очень напряженная, но перспективная. И она требует участия каждого татарстанца, чтобы республика не только сохраняла передовые позиции, но и стала опорным регионом России», – сказал он.

Говоря о предстоящих выборах в Госдуму, Председатель Госсовета выразил надежду на то, что активные действующие депутаты от Татарстана снова получат поддержку избирателей.

«Если ты работаешь, занимаешься делом, ты вообще не должен думать о выборах»

Особая роль должна быть у политических партий – они должны показывать свою значимость, а депутаты должны отвечать за свою работу и за свои действия, убежден Председатель Совета законодателей Поволжья, Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Люди это видят и оценивают», – заявил он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По его мнению, избирательный процесс не будет представлять сложности для действительно эффективных депутатов. «Если ты работаешь, занимаешься делом, ты вообще не должен думать о выборах. Если ты работал, тебя поддержат. И не надо никаких особых усилий. Либо избиратели поддержат, либо нет. Не надо ничего особенного придумывать. Выборы – это организационно хлопотно, но весь процесс понятен», – высказал свою позицию Люлин.

Он подчеркнул, что благодаря специальной военной операции «стало понятно, кто есть кто». «Видно, кто трусы, а кто бойцы, кто работает, кто защищает не только рубежи, но и экономику, промышленность. Люди научились разбираться, научились чувствовать. Сегодня все всё прекрасно понимают», – отметил глава Заксобрания Нижегородской области.

Люлин добавил, что раньше выборы напоминали шоу, поскольку были случаи использования «черного пиара». «Без этого [было] никуда, все выборы – обязательно какая-то грязь. Сегодня, мне кажется, у нас многое изменилось. И нам нужно к этому относиться по-другому», – резюмировал он.

«Самое главное – доверие избирателей, которое достигается через решение их вопросов»

Выборы – это процесс по формированию «народной программы» на основе наказов избирателей, отметил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов. «Это еще и возможность проявить себя, возможность взять на себя дополнительные обязательства и решить насущные вопросы граждан», – сказал он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Самое главное – доверие избирателей, которое достигается через решение вопросов граждан и их максимальное участие в управлении государством, добавил парламентарий. «Постоянная работа с избирателями дает им возможность понять, каким образом принимаются решения и для чего эти решения необходимы», – заявил он.

Чтобы не быть голословным, Фаррахов привел в пример вопрос, который сейчас обсуждается на заседаниях Госдумы и волнует большую часть населения России, – «эффект Долиной» (мошенническая схема, связанная с продажей жилой недвижимости, – прим. Т-и).

«Созданы экспертные рабочие группы, внесен уже целый ряд законодательных инициатив. Несмотря на то что по закону о статусе депутата и сенатора мы не вмешиваемся в судебные решения, в уголовный процесс, мы учитываем мнение людей и думаем, как помочь», – подчеркнул он.

Фаррахов добавил, что депутаты Госдумы от Татарстана продвигают все законопроекты, которые инициирует парламент республики. «Совсем недавно было очень длительное обсуждение муниципальной реформы. Все 120 поправок парламента Татарстана были внесены депутатами Госдумы от республики», – заметил он.

«Выборы в Госдуму станут большим испытанием для всех политических партий»

Выборы – это своеобразный отчет власти, депутатов, партий перед населением, смотр программ и проектов видения будущего, заявил помощник Раиса Татарстана, полномочный представитель Раиса в Госсовете РТ Александр Терентьев.

«Выборы – это еще и повод для разговора об устойчивости политической системы и всех ее институтов, о роли в том числе политических партий», – сказал он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По словам Терентьева, от того, насколько успешны политические партии (с учетом имеющихся вызовов и угроз), во многом зависит результат выборов, а значит, и партийное влияние.

«Людям важно видеть перспективы развития, быть уверенными в завтрашнем дне, видеть, что, несмотря на вызовы, власть делает все для улучшения качества жизни, не оправдывается проблемами, которые, безусловно, есть, не увлечена собственными интересами», – подчеркнул он.

Выборы в Государственную Думу 2026 года, по мнению Терентьева, станут большим испытанием для всех политических партий.

«Сегодня фаворит – «Единая Россия». Но здесь нельзя успокаиваться. Те вызовы, которые есть, больше всего могут ударить по единороссам, ответственным за всю сегодняшнюю политику. На плаву, возможно, с небольшим ростом – партия ЛДПР. Играет роль образ Жириновского, плюс есть поддержка власти», – констатировал полпред Раиса РТ в Госсовете.

Он добавил, что не теряет свои позиции и КПРФ, но «сдувается» партия «Справедливая Россия». «Партия «Новые люди», скорее всего, останется «при своих». Есть некоторая административная поддержка, но со смыслами не очень. И вряд ли появятся иные политические силы, способные претендовать на мандаты. Но это на сегодня. Вызовы, нестабильность, адекватность или, наоборот, неадекватность могут серьезно сказаться на итоговой конфигурации», – заключил Терентьев.