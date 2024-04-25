Теплоход «Павел Миронов» может отправиться из Казани по межрегиональному маршруту летом

«Флот Республики Татарстан» взял на свой баланс туристическое судно «Павел Миронов». В середине лета его планируют отправить по круизному межрегиональному направлению. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Этот теплоход 305-го проекта уже несколько лет никуда не ходил, просто стоял, а сейчас ремонтируется. Но в этом году на какие-то дальние расстояния не хотим его выводить», – рассказал спикер.

По словам Лизалина, судно будет работать на туристических направлениях. В основном это маршруты Казань – Нижний Новгород, Казань – Самара, Казань – Елабуга – Болгар – Казань, Казань – Чебоксары, а также один – два маршрута Казань – Ярославль и Казань – Волгоград.

Полный текст интервью опубликован на сайте «Татар-информа»: «Роман Лизалин: «Задача «Флота РТ» – увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек».