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Происшествия 5 сентября 2023 17:21

Теплоход и баржу сняли с мели в Татарстане, они двинулись дальше

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Теплоход и баржа сняты с мели и продолжают движение по намеченному пути в порт Нижнего Новгорода. Об этом в Telegram-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вчера вечером на Волге у села Кирельское буксируемая теплоходом баржа села на мель. Загружена она была поваренной солью.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

#теплоходы
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