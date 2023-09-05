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Теплоход и баржу сняли с мели в Татарстане, они двинулись дальше
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Теплоход и баржа сняты с мели и продолжают движение по намеченному пути в порт Нижнего Новгорода. Об этом в Telegram-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, вчера вечером на Волге у села Кирельское буксируемая теплоходом баржа села на мель. Загружена она была поваренной солью.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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