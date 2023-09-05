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Прокуратура выясняет, почему в Татарстане баржа села на мель
Татарская транспортная прокуратура пытается установить из-за чего в Татарстане у села Кирельское на мель села баржа. Об этом в Telegram-канале сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, вчера вечером на Волге буксируемая теплоходом баржа села на мель. Загружена она была поваренной солью.
Отмечается, что ЧП произошло в 100 метрах за левой кромкой судового хода и движению судов не мешает.
На месте организованы работы по снятию судна с мели. К месту посадки направлен теплоход.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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