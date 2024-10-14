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«Тепло родного дома»: ветераны Менделеевского района нарезали лапшу для бойцов СВО
Жители села Тураево продолжают активно принимать участие в акции «Своих не бросаем». Неравнодушные и отзывчивые жительницы села нарезали домашнюю лапшу для комплектования посылок. Работа организована Союзом пенсионеров-активистов села на базе местного исполкома.
«Мы хотим подарить немного положительных, хороших эмоций нашим ребятам. Поддержать их, чтобы они почувствовали тепло родного дома. Благодарим от души всех, кто участвовал в этом благом деле! Желаем всем здоровья, счастья, мирного неба над головой! С нетерпением ждём возвращения наших ребят живыми и здоровыми!», — прокомментировал председатель Совета Ветеранов села Тураево Роиля Муратова.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото: пресс-служба Менделеевского района
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