«Тепло родного дома»: ветераны Менделеевского района нарезали лапшу для бойцов СВО

Жители села Тураево продолжают активно принимать участие в акции «Своих не бросаем». Неравнодушные и отзывчивые жительницы села нарезали домашнюю лапшу для комплектования посылок. Работа организована Союзом пенсионеров-активистов села на базе местного исполкома.

«Мы хотим подарить немного положительных, хороших эмоций нашим ребятам. Поддержать их, чтобы они почувствовали тепло родного дома. Благодарим от души всех, кто участвовал в этом благом деле! Желаем всем здоровья, счастья, мирного неба над головой! С нетерпением ждём возвращения наших ребят живыми и здоровыми!», — прокомментировал председатель Совета Ветеранов села Тураево Роиля Муратова.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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