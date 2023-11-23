«Человек-глыба»: каким запомнится глава комбината «Майский» — патриот и меценат Ганиев

Глава комбината «Майский» Ильшат Ганиев ушел из жизни в возрасте 69 лет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пользовался огромным авторитетом среди депутатов и избирателей»

Сорок девятое заседание Государственного Совета началось с минуты молчания. Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин напомнил присутствующим, что Ильшат Ганиев избирался депутатом Госсовета пяти созывов. С большой отдачей работал в постоянной комиссии по вопросам экологической безопасности, природным ресурсам и природопользованию, а затем в Комитете Государственного Совета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Как отметил глава парламента республики, Ильшат Ганиев пользовался огромным авторитетом как среди депутатов, так и среди избирателей, которые всегда могли найти поддержку в решении своих вопросов у депутата Ганиева.

«Выражаем соболезнование родным и близким Ильшата Газимовича Ганиева, скорбим вместе с ними», — заключил Мухаметшин.

Сорок девятое заседание Государственного Совета началось с минуты молчания Фото: gossov.tatarstan.ru

«Человек-созидатель»

На объединенной сессии города и района глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что район и республика понесли большую утрату. Лично для него Ильшат Ганиев был старшим товарищем, учителем, наставником.

«Ильшат Газимович — человек-созидатель, жил и трудился во благо республики и его жителей», — произнес Афанасьев.

По его словам, год от года комбинат наращивал свою мощь, являясь локомотивом отрасли сельского хозяйства в Татарстане. Здесь же самая высокая зарплата в отрасли — 89,6 тысячи рублей.

«Сильный руководитель, патриот, меценат. Для сотрудников „Майского“ строились дома, объекты социальной инфраструктуры. Благодаря его поддержке в Осиново спроектировали пристрой к лицею имени Карпова, он поддерживал сельские школы, обеспечивая детей бесплатным горячим питанием и свежими овощами. У нас были далеко идущие планы — Ильшат Газимович взял на себя проектирование детской школы искусств и бассейна в Осиново», — отметил он.

Михаил Афанасьев отметил, что для него Ильшат Ганиев был был старшим товарищем, учителем, наставником Фото: t.me/mihailafanasev

В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-информу» рассказали, что завтра с территории комбината «Майский» должна отправиться фура с гуманитарным грузом в зону спецоперации. В формировании гуманитарного конвоя непосредственное участие принял Ильшат Ганиев. В составе груза — необходимые предметы для военнослужащих, в том числе генераторы, «УАЗы».

«Он всегда активно помогал нашим бойцам, закупал и отправлял все необходимое. Эту фуру мы завтра обязательно отправим, такова воля безвременного ушедшего. Светлая память!» — сказал Михаил Афанасьев и объявил минуту молчания.

«Главная черта — человеколюбие»

Депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, экс-глава Зеленодольского района Александр Тыгин в беседе с «Татар-информом» признался, что невозможно подобрать все хорошие слова в отношении Ильшата Ганиева.

По словам Александра Тыгина, у Ильшата Ганиева в жизни все получилось — дети выросли достойными людьми и сам он своим примером вызывал восхищение Фото: rais.tatarstan.ru

«Идеальный руководитель, которого любили все люди и завидовали всем, кто работал в „Майском“. А сколько он сделал для Осиново — это же просто отец родной для поселка! А социальные проекты? Даже на территории самого „Майского“ построил жилье для сотрудников. Я лично ни одного руководителя такого масштаба больше не знаю, который бы так заботился о своем коллективе, о людях, их зарплатах, социальном обеспечении», — отметил собеседник агентства.

Тыгин вспоминает, что человеческие качества и доброту Ильшат Ганиев сочетал с уверенной хваткой бизнесмена.

«Два в одном. „Майский“ — это же крупнейший комбинат, самое современное эффективное производство, фантастическая урожайность — лучше любого европейского комбината! И в то же время человеческое лицо с таким вниманием к людям, заботой. Вот где еще найдешь такого», — поделился эмоциями парламентарий.

По словам Тыгина, у Ильшата Ганиева в жизни все получилось — дети выросли достойными людьми и сам он своим примером вызывал восхищение.

«Его главная черта — человеколюбие. При этом он не какой-то морализатор, который должен любить людей, а предприниматель в самом сложном бизнесе — сельском. У меня всегда было восхищение этим человеком. Он нас всех очень многому научил — своим примером, а не словами. В нашей памяти он останется светлым, добрым человеком», — резюмировал Александр Тыгин.

Ильшат Ганиев посвятил комбинату «Майский» 34 года своей жизни, сделав его одним из самых узнаваемых брендов Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Столько лет руководил и совсем не зачерствел»

Ильшат Ганиев посвятил комбинату «Майский» 34 года своей жизни, сделав его одним из самых узнаваемых брендов Татарстана. С 1989 года бизнесмен начал восстанавливать совхоз из руин. Депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Ильдар Гильмутдинов рассказал «Татар-информу», что как раз в то время он познакомился с Ганиевым.

«Тогда предприятие „Майский“ было на слуху. Это уникальное предприятие не только для Татарстана, но и для всей России и Советского Союза. Надо понимать, что восстанавливать предприятие было очень непросто, потому что в лихие девяностые можно было только все, что есть, разрушить. Но благодаря ему комбинат и сегодня работает. И Ильшат Газимович не только сохранил его в тяжелые 90-е годы, но и сделал одним из ведущих предприятий в своей отрасли», — рассказал депутат.

Гильмутдинов также отметил, что руководитель всегда поддерживал свой коллектив, выплачивал хорошую заработную плату, помогал по личным вопросам не только своим работникам, но и жителям поселка Осиново.

«Очень непростой поселок. Все объекты, которые там построены, в том числе и последние, — это было сделано усилиями совхоза „Майский“. Там никогда не жалели средств на поддержку разных мероприятий. На проектирование социальных объектов средства выделялись заранее, чтобы потом войти в госпрограмму. У Ильшата Газимовича предприятие было социально ответственным», — продолжил собеседник агентства.

По воспоминаниям Гильмутдинова, Ильшат Ганиев был человеком очень доброжелательным, без каких-либо резких движений.

«Столько лет руководил и совсем не изменился, не зачерствел. Очень жалко, что такой человек ушел. Нам оказывал поддержку во всем и мне как депутату с этого избирательного округа. К сожалению, еще и возраст такой... можно жить и жить», — заключил Ильдар Гильмутдинов.

Тахир Хадеев: «Я уверенно скажу, что Ильшат Газимович — это уникальный человек не только республиканского и не только российского масштаба, а мирового масштаба» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарский Демидов»

Депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев, заместитель председателя Комитета ГС РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, в разговоре с «Татар-информом» подчеркнул, что Ильшат Ганиев — уникальный человек.

«Я уверенно скажу, что Ильшат Газимович — это уникальный человек не только республиканского и не только российского масштаба, а мирового масштаба», — отметил он.

Личность Ильшата Ганиева он сравнил со знаменитой династией промышленников и миллионеров — Демидовыми, которые пожертвовали огромные суммы денег на оснащение Московского университета, на создание воспитательного дома для сирот в Москве, на строительство четырех чугунных мостов в Петербурге.

«Человек уникальный, я бы сказал, он — татарский Демидов, который любит людей, достигает великолепных результатов. Уникальнейший человек, — об усопшем Тахир Хадеев говорит только в настоящем времени и вдруг вспоминает: — Но что поделаешь… После каждой сессии мы подавали друг другу руки и говорили “до скорых встреч”, а сегодня мы не смогли это сделать».

Стратег Ганиев смотрел на 20 лет вперед. Именно поэтому уже 20 лет назад он перешел на импортозамещение на своем предприятии Фото: rais.tatarstan.ru

«Такие люди рождаются один раз на века»

По словам Хадеева, Ильшат Ганиев был высокообразованным человеком и сочетал в себе разные качества: был человеком высоких компетенций, в то же время искренне любил людей, обладал внутренним чутьем и имел качества психолога.

Помимо этого, стратег Ганиев смотрел на 20 лет вперед. Именно поэтому уже 20 лет назад он перешел на импортозамещение на своем предприятии.

«Ему не надо было никаких постановлений. Он дал себе установку и не прогадал. Такого человека, который работал бы в таких больших и эффективных объемах, у нас больше нет в Российской Федерации, — уверен Хадеев. — Строил для людей, помогал детям, выделял школам и детским садам много свежих огурцов — самой экологически чистой продукции».

По его словам, Ильшат Ганиев — многогранная личность, такие люди рождаются на века один раз. «Человек-глыба, я бы вот так сказал», — заключил депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Прощание с Ильшатом Газимовичем Ганиевым состоится завтра, 24 ноября? в 9 часов в здании Государственного Совета Республики Татарстан.

Ильшат Ганиев родился 3 января 1954 года в деревне Новые Шалты Бавлинского района. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт.



С 1976 по 1986 год работал в совхозе «Майский», постепенно занимал должности агронома по защите растений, старшего агронома по защите растений, начальника цеха № 3, заместителя главного агронома, главного агронома.



С 1986 по 1989 год трудился в должности инструктора отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС. С 1989 года стал руководителем совхоза «Майский». С 2008 года — генеральным директором ООО «Тепличный комбинат «Майский».



Ильшат Ганиев избирался депутатом Госсовета РТ I, II, III, IV и V созывов. С 2019 года являлся депутатом Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, членом Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Был заслуженным работником сельского хозяйства России и Татарстана, кандидатом сельскохозяйственных наук.



В 2001 году Ганиев стал лауреатом Государственной премии Татарстана. В 2006 году награжден золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда, в 2016 году — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой РТ и другими наградами.