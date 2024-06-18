Тент на «Черном озере» и упавшие деревья: в Казани устраняют последствия грозы

Прошедшая накануне сильная гроза подтопила несколько улиц в Казани – также есть случаи падения деревьев, а в парке «Черное озеро» из-за тяжести воды сломался тент. Власти города рассказали, за какое время будут устранены последствия стихии.

«Ликвидация последствий ливня началась сразу же и велась всю ночь и утро. Работы проходили на Проспекте Победы, Ямашева, на улицах Гвардейская, Салимжанова, Танковое кольцо, Подлужная, Р.Зорге, Баруди, Батыршина, Амирхана Еники, Айдинова, Спартаковская, Четаева, Адоратского, Копылова, Чуйкова и других участках», – отмечается в сообщении мэрии Казани в Telegram.

Казанцам объяснили, что основной причиной подтоплений обычно являются попадающие в решетки ливневок мусор и листья. При обнаружении таких случаев горожане могут позвонить в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство». Номер телефона +7(843)555-07-96.

В мэрии добавили, что упавшие деревья и ветки уберут в течение дня.

В Дирекции парков и скверов Казани рассказали, что ночью в парке «Черное озеро» упал белый навес: под напором ветра и воды металлические лаги амфитеатра не выдержали, и одна из опор сломалась.

«Уже сегодня мы восстановим основание опоры и выстроим заново всю конструкцию. Сам тент будет установлен позже – перед возвращением требуется произвести небольшой ремонт», – объяснили в дирекции.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани