Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала россиянин одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 42 минуты. По ходу матча Медведев проигрывал 0:2 по сетам, а в тяжелейшем четвертом сете отыграл матчбол.

За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

Напомним, ранее казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года в парном разряде.