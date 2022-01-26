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Спорт
26 января 2022  17:30
Дамир Садриев

Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису. 

В 1/4 финала россиянин одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 42 минуты. По ходу матча Медведев проигрывал 0:2 по сетам, а в тяжелейшем четвертом сете отыграл матчбол. 

За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. 

Напомним, ранее казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года в парном разряде.

#теннис
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