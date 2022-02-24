Теннисист Даниил Медведев — первый за 21 год россиянин, который станет 1-й ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало ясно после того, как турнир АТР-500 в Дубае покинул Новак Джокович.

Нынешняя первая ракетка мира из Сербии в двух сетах уступил чешскому теннисисту Иржи Веселому (6:4, 7:6) и завершил свое выступление на турнире в Дубае. Таким образом, в обновленном рейтинег АТР первую строчку займет россиянин Даниил Медведев.

Стоит отметить, что Медведев стал лишь третьим российским теннисистом за всю историю после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, который сумел достичь данного успеха. Сафин возглавлял рейтинг АТР в апреле 2001 года.

Ранее казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Дохе в парном разряде.