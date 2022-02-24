Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Дохе в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира, проходящего в столице Катара Дохе, в парном разряде.

В полуфинале турнира россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах (6:2, 6:3) разобралась с дуэтом из Бельгии в составе Кирстен Флипкенс и Алисон ван Эйтванк.

В главном матче турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с победителем противостояния Сюко Аояма / Александра Крунич — Кори Гауфф / Джессика Пегула.

На данный момент родившаяся в Казани Кудерметова располагается на 25-м месте в мировом рейтинге WTA.