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Спорт
24 февраля 2022  16:58
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Дохе в парном разряде

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Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира, проходящего в столице Катара Дохе, в парном разряде.

В полуфинале турнира россиянка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах (6:2, 6:3) разобралась с дуэтом из Бельгии в составе Кирстен Флипкенс и Алисон ван Эйтванк.

В главном матче турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с победителем противостояния Сюко Аояма / Александра Крунич — Кори Гауфф / Джессика Пегула.

На данный момент родившаяся в Казани Кудерметова располагается на 25-м месте в мировом рейтинге WTA. 

#теннис #вероника кудерметова
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