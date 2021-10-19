Темпы вакцинации в Татарстане увеличились в 15 раз

В Татарстане жители начали в 15 раз чаще прививаться против нового коронавируса Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Вакцинация у нас увеличилась в 15 раз», — отметила главный санитарный врач республики.

Марина Патяшина напомнила, что, к примеру, позавчера за сутки медики привили 33 тыс. татарстанцев.

Ранее в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.