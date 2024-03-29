Гидрометцентр предупредил об аномально теплом апреле в ПФО

Апрель в Приволжском федеральном округе, как на большей части европейской части России, будет аномально теплым. Количество осадков местами здесь также будет выше нормы. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

«Прогноз на апрель таков, что на большей части территории европейской России температура будет заметно выше нормы», — сказал он.

По словам специалиста, такая погода установится также в Центральном, Северо-Кавказском, Уральском, Южном округах. В северной части Урала и Сибири температуры придут к норме либо будут чуть ниже нее, в то время как в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке — выше.

«Превышение осадков по отношению к норме прогнозируется в северных регионах Северо-Западного федерального округа. Это Карелия, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра России.

Превышения также будут наблюдаться на юге Приволжского федерального округа и на юго-западе Сибири, в Хабаровском районе, в центре Красноярского края и на западе Якутии.

В то же время на ряде территорий прогнозируется дефицит осадков. Это касается Южного федерального округа, северной части Якутии, Чукотки, Забайкалья, Амурской области. В связи с этим здесь рано появится угроза возникновения пожаров.