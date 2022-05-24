Перевозчики Казани не получили компенсацию из-за QR-кодов за январь и февраль

Перевозчики Казани не получили компенсацию из-за введения QR-кодов в общественном транспорте за январь и февраль. Об этом сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

«Спасибо Президенту Татарстана [Рустаму Минниханову], помощь за ноябрь и декабрь перевозчики Казани получили. В январе и феврале в общественном транспорте продолжали действовать QR-коды, а перевозчики исполняли постановление Правительства РТ №1100. Пассажиропоток в январе и феврале не восстановился», — заявил руководитель организации.

В Миндортрансе республики перевозчикам на их запрос ответили, что по информации Министерства финансов РТ в бюджете средства на возмещение недополученных доходов от введения QR- кодов не предусмотрены, уточнил Темляков.

Собеседник агентства также отметил, что автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки из Казани в районы, помощь за ноябрь и декабрь из-за введения QR-кодов в транспорте не получили. В Миндортрансе перевозчикам пояснили, что в их случае выделение средств на компенсацию выпадающих доходов на законодательном уровне также не предусмотрено.

«Двадцать третьего мая три перевозчика направили коллективное обращение Президенту РТ: „Рустам Нургалиевич, просим вас о помощи. Досадный пробел, допущенный в законодательстве, может быть исправлен, если вы примите такое решение”», — подчеркнул председатель ассоциации.

Режим QR-кодов в Татарстане, введенный из-за распространения коронавируса, был отменен 21 февраля.