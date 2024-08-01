Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки спасатели извлекли тело погибшей женщины. Об этом сообщает МЧС России.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», – отметили в ведомстве. При разборе завалов проводятся «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы спасатели могли услышать пострадавших.

Согласно последним данным, в результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.