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Происшествия 1 августа 2024 12:08

При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле пострадали семь человек

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В результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле по последним данным пострадали 7 человек, среди них 5 детей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва в Нижнем Тагиле числятся пропавшими без вести три человека. На месте работают спасатели.

Причина взрыва, по мнению оперативных служб, может заключаться в неисправности газового оборудования или нарушении правил его использования. В Дзержинском районе Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: t.me/vladislav_pinaev

#взрыв газа #Нижний Тагил
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