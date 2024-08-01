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При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле пострадали семь человек
В результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле по последним данным пострадали 7 человек, среди них 5 детей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, после взрыва в Нижнем Тагиле числятся пропавшими без вести три человека. На месте работают спасатели.
Причина взрыва, по мнению оперативных служб, может заключаться в неисправности газового оборудования или нарушении правил его использования. В Дзержинском районе Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации.
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