Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26 обнаружили спасатели

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обнаружено тело одного человека», – сообщили агентству.

Отмечается, что члены экипажа, находившиеся на борту проживали в разных регионах РФ.

«Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны», – сказал собеседник агентства.

22 сентября самолет Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края и исчез с радаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сотрудники МЧС во время поисковой операции обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего воздушного судна.