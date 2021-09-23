Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26 обнаружили спасатели
Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обнаружено тело одного человека», – сообщили агентству.
Отмечается, что члены экипажа, находившиеся на борту проживали в разных регионах РФ.
«Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны», – сказал собеседник агентства.
22 сентября самолет Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края и исчез с радаров.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сотрудники МЧС во время поисковой операции обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего воздушного судна.