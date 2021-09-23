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Ру Тат
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23 сентября 2021  13:54

Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26 обнаружили спасатели

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Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«Обнаружено тело одного человека», – сообщили агентству. 

Отмечается, что члены экипажа, находившиеся на борту проживали в разных регионах РФ. 

«Члены экипажа не местные, это жители разных городов страны», – сказал собеседник агентства. 

22 сентября самолет Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения на территории Хабаровского края и исчез с радаров. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сотрудники МЧС во время поисковой операции обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего воздушного судна. 

 

#Россия #МЧС
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