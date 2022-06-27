news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
27 июня 2022  16:37

Тело певца Юрия Шатунова кремировали в Москве

news_top_970_100

На Троекуровском кладбище кремировали тело экс-солиста группы «Ласковый май», народного артиста РФ Юрия Шатунова. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Часть праха артиста похоронят в Германии, где живут его родные. По словам родственников покойного, он просил об этом при жизни. 

Похороны певца пройдут 28 июня. Отмечается, что церемония будет закрытой.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт.

#певец #смерть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100