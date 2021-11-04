В Нижнекамске телевышка в честь Дня народного единства поменяет расцветку

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Нижнекамская телевышка в День народного единства порадует горожан поздравлением, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Этот праздник установлен в память о подвиге народа, сумевшего сплотиться ради защиты родной земли. С наступлением темноты телевышка напомнит о нем горожанам — на ней высветится адресованное им поздравление.

День народного единства напоминает об освобождении Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Он также приурочен ко дню чествования Казанской иконы Божией Матери. В ее честь и в память об освободившем столицу ополчении был основан храм на Красной площади, снесенный в 1936 году и возрожденный в 1990–1993 годах.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства, о чем сообщало ИА «Татар-информ».