«Связь времен и поколений»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

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Созидая единство во многообразии — сохраняя и развивая национальные языки, культурные и религиозные традиции, изучая свою богатейшую историю, люди не только отдают дань уважения прошлому, но и созидают будущее. На это обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к жителям республики по случаю Дня народного единства.

«По прошествии более четырех веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остается стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ отметил, что в Год родных языков и народного единства в наибольшей степени чувствуется неразрывная связь времен и поколений, являющаяся важной составляющей гражданской идентичности татарстанцев.

Рустам Минниханов напомнил, что ярким событием нынешнего года стало освящение патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Этот храм основан на месте обретения великой православной святыни, с которой непосредственным образом связано празднование Дня народного единства. Следующий, 2022 год пройдет в Татарстане под знаком празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а древняя столица республики — тысячелетняя Казань примет участников 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Уверен, уважаемые татарстанцы, что мы, несмотря на известные трудности, с присущими нам жизнелюбием, сплоченностью, оптимизмом и социальной ответственностью обеспечим дальнейшее поступательное развитие нашего общего родного дома — Республики Татарстан», — заключил Минниханов.