Телеведущий из Египта о Казани: Здесь очень добрые люди

Амро Абдель Хамид

Фото: © «Татар-информ»

Телеведущий из Египта и гендиректор телеканала TEN Амро Абдель Хамид заявил, что рад был посетить Казань. От столицы РТ и от проводимого здесь саммита БРИКС у него остались очень хорошие впечатления, признался он.

«Я рад был встретиться с вами, рад был быть здесь (в Казани – прим. Т-и) снова. Здесь очень добрые люди. У меня очень хорошие впечатления», - сказал гость из Египта журналисту «Татар-информ».

Спикер напомнил, что уже дважды был в Казани – в 2023-м и 2024 годах. Тогда телеведущий был модератором форума «Россия – исламский мир: KazanForum».

Говоря про свои впечатления от саммита БРИКС, гость отметил хорошую организацию форума и поблагодарил организаторов мероприятия за работу. Телеведущий отметил, что у гостей «все было под рукой».

Также Амро Абдель Хамид подчеркнул важность саммита БРИКС на мировой арене. Он отметил, что в этом мероприятии поучаствовали более 30 делегаций из разных стран, а это половина земного шара. И такая посещаемость саммита опровергает слова некоторых государств о том, что Россия якобы «живет в изоляции».

«И те, кто хотели, чтоб Россия была изолирована от друзей и от мира... Все их усилия «порвались», – добавил Амро Абдель Хамид.

В завершение спикер заверил, что все лидеры оценили роль России, а также ее работу как в самом БРИКС, так и в организации саммита в Казани.

видео: «Татар-информ»