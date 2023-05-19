«Несмотря на политическую ситуацию, страны исламского мира не отвернулись от России»

Исламский мир: KazanForum 2023» завершился сегодня в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россия и исламские страны привержены формированию более справедливого многополярного мироустройства»

По традиции пленарная сессия завершает форум. Если в прошлом году трендом был шеринг – экономика совместного потребления и халяль, в этом году в центре внимания было выстраивание связей в свете геополитики. Тему обозначили как «Экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)».

Статус у форума в этом году вырос до федерального и на открытии звучало приветствие уже не на уровне правительства страны, а ее высшего должностного лица – Президента России Владимира Путина.

В нем отмечалось, что Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения, которые строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. «Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право», – отметил Путин.

Рустам Минниханов: «В текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот; разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно использовать “KazanForum” для обсуждения новых моделей международного бизнес-сотрудничества»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что на фоне кардинальных сдвигов на международной арене связи с исламским миром приобретают особое значение.

«В текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот; разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки; работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах; совершенствовать работу международных транспортных коридоров; реализовывать совместные инвестиционные проекты», – убежден руководитель республики.

По его словам, Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. В стране развивается индустрия халяль – еда, туризм, медицина и другие направления, IT-технологии, которые ориентированы не только на мусульман, но и на более широкую аудиторию. Планируется освоить исламские финансы и Татарстан будет одним из пилотных регионов, где опробуют инструменты партнерского банкинга.

В то же время развитие таких отраслей, как микроэлектроника, телекоммуникации, космос, требуют инвестиций, превышающих возможности одной отдельно взятой страны.

«Поэтому сейчас важно использовать “KazanForum” для обсуждения новых моделей международного бизнес-сотрудничества, способствующего снижению технологической уязвимости каждой страны», – заявил Минниханов.

Выступили на форуме представители Азербайджана, Бахрейна, Малайзии, которые тоже отметили большой потенциал в сотрудничестве с Россией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Товарооборот России с государствами ОИС вырос за 5 лет на 43%

В форуме не смог принять участие глава Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха, но он направил участникам свое обращение. «KazanForum является прекрасной платформой для дискуссий и развития партнерства. Нам необходимо наращивания темпы и масштабы совместной работы для решения проблем в развитии наших стран. Форум служит доказательством прочных деловых связей между Россией и государствами – членами ОИС», – заявил генсек организации.

Он отметил, что товарооборот между государствами ОИС и РФ растет существенными темпами. По оценкам исламского центра развития торговли, в 2021 году он составил 113,3 млрд долларов – на 43% больше, чем было в 2017 году.

Хусейн Ибрахим Таха подчеркнул, что нужно развивать отношения, в том числе через реализацию совместных проектов. Он пригласил российские компании «приходить в государства ОИС, чтобы инвестировать свои ресурсы и делиться опытом в различных сферах». Добавив, что большой потенциал он видит в развитии халяль-торговли.

В то же время он констатировал, что многие страны ОИС обеспокоены вопросами продовольственной безопасности. «Российская Федерация является одним из важнейших производителей продовольствия, включая пшеницу и удобрения. Я хотел бы, чтобы сотрудничество развивалось и в этих направлениях», – заметил он.

Выступили на форуме представители Азербайджана, Бахрейна, Малайзии, которые тоже отметили большой потенциал в сотрудничестве с Россией.

Амро Абдель Хамид задал первому вице-премьеру России Андрею Белоусову вопрос, по наиболее обсуждаемой в эти дни теме – созданию коридора «Север-Юг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проект “Север-Юг” неверно увязывать с санкциями»

Модератор сессии – гендиректор телеканал TEN Амро Абдель Хамид задал первому вице-премьеру России Андрею Белоусову вопрос, по наиболее обсуждаемой в эти дни теме – созданию коридора «Север-Юг», который через Каспий даст России выход на Индийский океан и Персидский залив. Он спросил – правда ли что РФ ускорила работы и когда будет виден «свет в конце тоннеля».

Белоусов сразу же заявил: проект «абсолютно неверно увязывать с санкциями, развязанными против Российской Федерации».

«Это составная часть того процесса становления многополярного мира, тех глубинных фундаментальных тенденций переноса центров экономической активности на Юг и Юго-Восток, который мы наблюдаем последнее десятилетие, и который будет, безусловно развиваться и в будущем», – подкрепил свои доводы вице-премьер.

Андрей Белоусов: «Это составная часть того процесса становления многополярного мира, тех глубинных фундаментальных тенденций переноса центров экономической активности на Юг и Юго-Восток» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Протяженность коридора составит от 6 до 8 тыс. километров. Участвуют в нем в основном страны Каспийского региона: Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Иран. Однако круг бенефициаров проекта – тех, кто получит от него прямую выгоду, более широк: страны Персидского залива, Индия, Пакистан, Китай, страны Юго-Восточной Азии.

Проект включает железную дорогу Решт – Астара в Иране. На днях власти договорились вместе с Россией достроить последние 160 километров. Сейчас по ней перемещается 15 млн тонн грузов в год, к 2030 году объем грузопотока возрастет втрое и составит до 45 млн тонн. Расчеты экономистов показывают, что потенциал грузопотока – от 60 до 100 млн тонн.

В целом он глобальный, включает и судоходство, и строительство новых дорог. Цель – сделать перемещение грузов бесшовным. Белоусов надеется, что заработает он в полную силу в ближайшее время.

«Россия – это часть исламского мира»

Модератор сессии обратил внимание на то, что орел на гербе России двуглавый, одна смотрит на Запад, а другая – на Восток. Однако, по его мнению, Россия активно налаживает экономические контакты с Китаем и Индией, а вот с исламскими странами они выглядят скромнее. «Можно ли рассчитывать на то, что страны Ближнего Востока, страны исламского мира станут такими же приоритетными как ваши отношения с Китаем и Индией?», – задал Амро Абдель Хамид.

Алексей Оверчук: «В вашем вопросе я услышал: когда Россия будет с исламским миром устанавливать более тесные связи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ответ держал заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, который курирует внешнеполитический блок. «В вашем вопросе я услышал: когда Россия будет с исламским миром устанавливать более тесные связи. Но Россия – это часть исламского мира, тут никаких сомнений, находясь на земле древней Волжской Булгарии, ни у кого не возникает», – заявил он.

Вице-премьер сообщил, что Россия организует логистику со странами Юга и исламскими государствами, через тот же транспортный коридор «Север-Юг». Совместно выстраиваются процессы дедолларизации, создания независимой финансовой системы, связанные с экологией, энергетической и продовольственной безопасностью. «У отношений России и исламских государств очень большое и позитивное будущее», – уверен вице-премьер.

«Оставайтесь здесь. Хорошо у нас!»

Еще один вице-премьер России – глава оргкомитета KazanForum Марат Хуснуллин подвел предварительные итоги форума.

«Посмотрев на состав делегаций, какие страны к нам приехали, сколько приехало представителей бизнеса, российских регионов, мы видим очень большой интерес. И считаем, что интерес и перспективы сотрудничества [со странами ОИС] очень большие. Прошли сотни встреч и подписаний документов. Во всех отраслях, которые мы обсуждали на форуме – большой интерес к сотрудничеству», – отметил заместитель председателя Правительства РФ.

Марат Хуснуллин: «Посмотрев на состав делегаций, какие страны к нам приехали, сколько приехало представителей бизнеса, российских регионов, мы видим очень большой интерес» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форуму придали федеральный статус и на него, как следствие, приехали многие министры России, а на встречу с ними – правительственные делегации из стран ОИС. «Люди приехали работать, налаживать контакты. Это подтверждение того, что несмотря на всю сложную политическую ситуацию, страны исламского мира не отвернулись от России. У нас есть постоянный контакт, мы видим перспективы, мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах: транспортной, продовольственной, обмене товарами, технологиям», – заявил Хуснуллин.

Он поблагодарил Рустама Минниханова и его команду за организацию форума. «Вы много лет выстраиваете отношения с исламским миром. Вас знают, вы не ленитесь – сами ездите во все страны, у вас везде личные контакты. Поэтому президент и принял решение, что именно в Казани мы проводим этот форум», – сказал Хуснуллин, добавив, что в следующем году его нужно будет провести еще на более высоком уровне.

В заключение модератор обратился к самому Рустаму Минниханову: «Если мы здесь еще останется дня на 2-3, то какие три вещи мы должны сделать?»

В заключение модератор обратился к самому Рустаму Минниханову: «Если мы здесь еще останется дня на 2-3, то какие три вещи мы должны сделать?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда человек приезжает в новое место, он должен прежде всего попробовать еду национальную, посмотреть исторические места, Казанский Кремль обязательно», – ответил Раис РТ.

Он сказал, что в Татарстане благоустроены общественные пространства, можно прогуляться вдоль озера Кабан, по набережной Казанки. «Казань город с большой историей. Вы видите здесь и мечети, и православные храмы. И это не только в Казани, это по всей республике», – заметил Раис Татарстана.

«И вообще, оставайтесь здесь, а чего вы будете уезжать? Хорошо у нас!», – заключил под смех и аплодисменты Рустам Минниханов.