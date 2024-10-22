Телеведущая Ольга Скабеева ведет прямой эфир о саммите БРИКС с крыши «Татмедиа»

Телеведущая Ольга Скабеева прилетела в Казань на саммит БРИКС и ведет прямой эфир с крыши здания «Татмедиа» для спецвыпуска программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В репортаже она рассказывает об актуальной повестке саммита, анонсирует интересные на ее взгляд темы и напоминает о рекордном количестве участников и делегаций, которые продолжают прибывать в столицу Татарстана. Так, она подробно рассказала о прилете Председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: стоп-кадр

До прямого включения Ольга Скабеева встретилась с коллегами из АО «Татмедиа» — в частности, с генеральным директором медиахолдинга Шамилем Садыковым. Телеведущая заметила, что место для съемки ей очень нравится.

«Это лучшая видовая площадка из локаций „Татмедиа“, с которой открывается прекрасный вид на Кремль. Сначала планировали провести прямую трансляцию на „Чаше“, но там нет связи. Организовали подключение к линии интернета „Татмедиа“», — прокомментировал Шамиль Садыков.

Ольга Скабеева получила известность как корреспондент программ «Вести» и «Вести недели». В 2015-2016 годах вела авторскую программу «Вести.doc» на телеканале «Россия 1». С 12 сентября 2016 года вместе с мужем Евгением Поповым ведет общественно-политическое шоу «60 минут» на «России 1». С января 2019 года — также ведущая влога на канале «Россия 24».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня, с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина 22-го числа запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.