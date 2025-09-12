Телекомментатор Журавель: «Семак тоже не знал, кто такой Дегтярев»

Фото: fc-zenit.ru

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о том, что он не знает кто такой Сергей Семак.

«До последнего времени Семак, уверен, тоже не знал, кто такой Дегтярёв, так что у них это было взаимно. А вот теперь нет. И с нетерпением ждём новых согласований», — написал Журавель в своем телеграм-канале.

Ранее глава минспорта России сообщил, что лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен с сезона 2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

Против данного лимита высказался наставник «Зенита» Сергей Семак, пояснив, что «никакие ограничения не способствуют развитию футбола». А также главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Впоследствии Дегтярёв заявил, что может не согласовать продление контракта специалиста с национальной командой.