Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что он против ужесточения лимита на легионеров.

— Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

— А кто это?

— Главный тренер «Зенита».

— Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма, – цитирует Дегтярева «РБ Спорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что лимит на легионеров в РПЛ с сезона 2028/29 будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».