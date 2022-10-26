Телеканал Al Mayadeen увидел в передислокации американской дивизии начало мировой войны

Недавнее размещение у границ Украины, в Румынии, 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск Соединенных Штатов «Кричащие орлы» может свидетельствовать о начале Третьей мировой войны. Своим пониманием ситуации поделился обозреватель ливанского телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

«Ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: „Она уже началась“. <…> Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же командир дивизии заявил о готовности зайти на территорию Украины в случае эскалации конфликта», — заявил публицист.

Обозреватель уверен, что США и Великобритания реализуют определенный сценарий, при воплощении которого в жизнь они смогут достичь ослабления России, Китая и Европы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о передислокации американской дивизии. По словам полковника Эдвина Маттаидесса, командующего второй бригадой дивизии, его подразделение находится ближе к украинской территории, чем любые другие силы США. Он пояснил, что американцы «внимательно следят» за действиями российских войск, «выстраивая цели для тренировок» и проводя учения.