СBS: США разместили в Румынии воздушно-десантную дивизию

США разместили в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию Сухопутных войск, которая готова зайти на украинскую территорию при дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО. Об этом передал телеканал СBS со ссылкой на командование дивизии, сообщает ТАСС.

«О первой за почти 80 лет переброске упомянутого подразделения в Европу в рамках укрепления восточного фланга НАТО Вашингтон объявил минувшим летом», – рассказал замкомандира дивизии бригадного генерала Джон Любас.

Отмечается, что речь идет о 4,7 тыс. военнослужащих. Полковник Эдвин Маттаидесс, командующий второй бригадой дивизии, рассказал, что его подразделение располагается в Румынии и находится ближе к украинской территории, чем любые другие силы США. По его словам, оно «внимательно следит» за действиями российских войск, «выстраивая цели для тренировок» и проводя учения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.