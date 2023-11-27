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Новости Татарстана и Казани
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Telegram-канал «Татар-информа» набрал более 6 тыс. подписчиков
Число подписчиков телеграм-канала «Татар-информ. Главное» достигло 6 тыс. человек. Примечательно, что отметку в 5 тыс. ресурс преодолел полтора месяца назад – 12 сентября.
В канале публикуются наиболее важные новости дня и выдержки из самых актуальных лонгридов – аналитических статей, обзоров, репортажей, опубликованных на сайте tatar-inform.ru.
Информагентство также присутствует на платформе Дзен – здесь выкладываются лонгриды и самые читаемые новости сайта.
Ранее сообщалось, что «Татар-информ» вышел на второе место в рейтинге СМИ Татарстана по версии LiveInternet.
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