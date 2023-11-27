Telegram-канал «Татар-информа» набрал более 6 тыс. подписчиков

Фото: © «Татар-информ»

Число подписчиков телеграм-канала «Татар-информ. Главное» достигло 6 тыс. человек. Примечательно, что отметку в 5 тыс. ресурс преодолел полтора месяца назад – 12 сентября.

В канале публикуются наиболее важные новости дня и выдержки из самых актуальных лонгридов – аналитических статей, обзоров, репортажей, опубликованных на сайте tatar-inform.ru.

Информагентство также присутствует на платформе Дзен – здесь выкладываются лонгриды и самые читаемые новости сайта.

Ранее сообщалось, что «Татар-информ» вышел на второе место в рейтинге СМИ Татарстана по версии LiveInternet.