«Татар-информ» вышел на второе место в рейтинге СМИ Татарстана по версии LiveInternet

Фото: © «Татар-информ»

По данным за июль 2023 года, сайт информационного агентства «Татар-информ» вышел на второе место среди СМИ Татарстана по версии LiveInternet. Первое стабильно сохраняется за объединенным счетчиком «Татмедиа».

Июль для «Татар-информа» стал самым результативным месяцем в 2023 году. Несмотря на то, что в летние месяцы, у большинства СМИ наблюдается спад трафика, за прошедший месяц сайт издания посетило более 1 млн 700 тысяч уникальных посетителей по данным сервиса «Яндекс.Метрика». По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, рост составил более 100%. (756 704 посетителей за июль 2022 года).

Больше всего внимание жителей Татарстана привлекли новости о событиях последних дней июля, связанных с разбушевавшейся в республике стихии. Среди общероссийских инфоповодов лидируют новости об успехах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Кроме того, татарстанцы активно интересуются политической жизнью республики. Жители республики следили за работой Раиса Татарстана Рустама Минниханова и других руководителей.

Также большим вниманием пользуются новости, связанные со спортом. Большой интерес вызывают игры казанского клуба «Рубин», вернувшегося в этом году в Премьер-лигу. Помимо этого жители республики интересуются жизнью олимпийских чемпионок по фигурному катанию Камилы Валиевой и Алины Загитовой.