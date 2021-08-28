Телеграм-бот расскажет татарстанцам об интересных событиях, которые можно посетить

В Telegram запустили бот «Афиша недели Татарстана», который будет информировать татарстанцев об интересных мероприятиях в республике.

Благодаря каналу жители могут узнать о главных мероприятиях своего города различной направленности. Так, после запуска интернет-пользователю нужно лишь выбрать интересующее его направление — спорт, культура, парки и скверы. После этого бот показывает список мероприятий, проводимых в республике, — здесь можно узнать название события, дату и место проведения.

Запустить телеграм-канал можно по ссылке или набрав в поиске мессенджера @afisha_rt_bot.

Ранее сообщалось, что РА «Татмедиа» и Минспорта Татарстана запустили два бот-чата о спортивных секциях и мероприятиях в республике.