«Татмедиа» запустило два телеграм-бота о спортивных секциях и объектах Татарстана

Республиканское агентство «Татмедиа» и Минспорта РТ разработали два новых чат-бота в Telegram «Спортивные секции» и «Спортивные объекты».

Так, в первом татарстанцы смогут ознакомиться со всеми действующими секциями по 60 видам спорта от футбола до игры го. Жители республики могут запросить список секций с адресами и контактными телефонами. Чтобы запустить, нужно перейти по ссылке или набрать в строке поиска @sport_kzn_bot.

С помощью бота «Спортивные объекты» татарстанцы смогут узнать, где находятся различные спортивные комплексы, в которых можно заниматься любимым видом спорта. Начать им пользоваться можно по ссылке или через строку поиска, набрав @kzn_sport_bot.

Ранее «Татмедиа» запустило ряд телеграм-ботов. Так, бот «Будем здоровы!» подсказывает адреса пунктов вакцинации и дает ответы на главные вопросы о вакцинах, а «Экологический патруль» помогает сообщить об эконарушениях.

«Система чат-ботов — это новый удобный способ для татарстанцев получать ответы на актуальные вопросы, — отметил руководитель республиканского агентства Айдар Салимгараев. — Жители каждый день обращаются к госорганам с различными запросами — использование сервисов позволяет ускорить процесс этой коммуникации и дать доступ к нужной информации большому количеству людей».