Теледень Татарстана, инспекция ОПК и смена власти в Академии наук: обзор событий недели

Одним из ключевых сюжетов телевизионного «Дня Татарстана» стало обширное и обстоятельное интервью Раиса РТ Рустама Минниханова

Фото: скриншон видео

День «мягкой силы» Татарстана на ОТР

Весь свой эфирный день 12 июля телеканал ОТР посвятил Республике Татарстан. Зрителям федерального канала рассказывали в этот день об экономике, промышленности и культуре республики и ее столицы. «День Татарстана» на ОТР подчеркнул не только тот факт, что сегодня наш регион — один из самых успешных в России (это заслуженное и уже общепринятое мнение). Главное – была показана динамика положительных изменений в республике и нацеленность жителей Татарстана на эти изменения. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в РТ успешно находят ответы на самые разные вызовы.

Одним из ключевых сюжетов телевизионного «Дня Татарстана» стало обширное и обстоятельное интервью Раиса РТ Рустама Минниханова, в котором он осветил все существенные аспекты жизни республики и поделился своими планами и надеждами. Приведу лишь некоторые любопытные фрагменты:

«Мы потеряли массу поставщиков, особенно в автомобилестроении, авиации, из недружественных стран. С другой стороны, мы мобилизовались и нашли другие пути. Я же сразу сказал, что экономика республики и в прошлом году, и в этом идет с положительной динамикой. Но санкции открыли нам глаза, насколько и где мы уязвимы. Нам пришлось перестроиться. У нас 50% промышленной продукции имеет экспортное направление. Уже все маршруты поменялись».

«Вы можете поехать в Альметьевск и посмотреть Альметьевский нефтяной институт. Вообще Стэнфорд отдыхает по сравнению с нефтяниками! Я серьезно говорю. Там кампусы, лаборатории. Можно обратить внимание на Университет Иннополис. Также ведется большая работа по химическому институту в Нижнекамске. <...> Чтобы не было оттока молодежи, необходимо сбалансировать социальные, образовательные задачи, а также благоустройство городов».

«В то же время есть прекрасный проект Ту-214, который показывает и хорошие потребительские результаты. Задача – выйти на 20 самолетов в год» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть прекрасный проект Ту-214, который показывает и хорошие потребительские результаты. Задача – выйти на 20 самолетов в год – поставлена руководством страны и поддержана Президентом страны. Почему нам поручили? Потому что, как вы знаете, производство стратегического бомбардировщика Ту-160 было в свое время прекращено в Казани. Но когда руководство страны поставило задачу возобновить, казанский завод эту задачу решил. То есть к нам, к заводу, к республике, есть доверие».

«В период приватизации было важно не разбазарить предприятия, а сохранить государственное присутствие. И это дало свои результаты. Я тогда большим начальником не был, но был последователем этих больших начальников. И этот путь оказался очень правильным, мы очень благодарны нашему первому Президенту».

Татарстан сумел серьезно переформатировать свою экономику, помимо сырьевого сектора здесь появились большие перерабатывающие мощности, добавил Раис. Благодаря этой работе республика в прошлом году приблизилась к показателю в 5 трлн рублей по объему промышленной продукции. Вообще интервью Рустама Минниханова можно еще долго разбирать на цитаты, настолько оно было насыщенным и живым по форме.

То же самое можно сказать и о других сюжетах этого телевизионного дня Татарстана. Говорят, что есть такое понятие «мягкая сила», так называемая концепция «культурно-идеологической гегемонии». «День Татарстана» на ОТР очень вписывается в эту концепцию, а сам Татарстан через такие проекты качественно презентует себя.

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях в Татарстане Фото: function.mil.ru

Визит Шойгу: еще одно подтверждение значимости оборонки РТ

Нет необходимости лишний раз подчеркивать значение оборонной отрасли страны в свете происходящих событий. Татарстан является одним из ключевых регионов для отечественного ОПК, что и подтвердил визит Сергея Шойгу в республику. Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях в Татарстане. В частности, в ходе визита он заявил руководству завода «Ремдизель» о необходимости увеличения темпов производства в рамках ГОЗ. Он также поручил рассмотреть вопрос о формировании на КАМАЗе рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне спецоперации. Шойгу проинспектировал и Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ему доложили, что ВС РФ получат в 2023 году два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

Глава военного ведомства и Раис Татарстана посетили Казанский вертолетный завод, где перед ними отчитались о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8.

Всего в Татарстане 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых заняты 47 тыс. человек. Кроме этого, в регионе две тысячи смежных предприятий. В связи с событиями на Украине объем гособоронзаказа для предприятий Татарстана вырос в 10 раз, что, естественно, в разы повышает и внимание соответствующих ведомств к Татарстану. Колоссальный рост ГОЗ для Татарстана означает и высокую ответственность республики. Да, из-за бурного роста производимой продукции и высоких целевых заданий есть немало проблем. Например, существует острая потребность в дополнительных рабочих кадрах – более 3,5 тыс. человек. Есть вопросы и по смежникам, а также по импортозамещению. И отрадно видеть, что в регион приезжают руководители федеральных министерств и ведомств - это позволит решать накопившиеся проблемы и обеспечивать страну столь нужной сегодня оборонной продукцией в полном объеме.

Экспозиция Татарстана демонстрирует практически весь промышленный, инновационный и технологический потенциал нашей республики Фото: t.me/made_in_tatarstan

Татарстан на «Иннопроме»: активность и представительность

Татарстан – один из системообразующих игроков российской промышленности. И для него жизненно важны продвижение своей продукции, ее продажи, поиск новых технологий и налаживание кооперации на таких коммуникационных площадках, как промышленные выставки. Закономерно, что главная промышленная выставка страны «Иннопром-2023» прошла в Екатеринбурге при самом активном участии татарстанских промышленников. Значение выставки было подчеркнуто участием в ней Председателя Правительства России Михаила Мишустина, Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Общая площадь татарстанской экспозиции составила 204 кв. м, и на ней был продемонстрирован практически весь промышленный, инновационный и технологический потенциал нашей республики. Свою продукцию на выставке представили более 30 компаний Татарстана, а всего в делегацию республики под руководством Рустама Минниханова вошли около 200 человек. Состоялось немало плодотворных переговоров с участием татарстанских промышленников и Раиса Татарстана, был подписан ряд соглашений. Глава республики в рамках выставки принял участие в онлайн-запуске завода компании «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга», который займется производством двигателей.

Продукцию на выставке представляют более 30 компаний Татарстана Фото: t.me/made_in_tatarstan

Из презентаций можно особо отметить стенды татарстанских компаний, которые выпускают трубы с покрытием, шинопроводы, источники бесперебойного питания, оборудование для освещения городов и спортивных объектов, тентовую продукцию. Свою продукцию представили Судостроительная корпорация «Ак Барс», Казанский вертолетный завод, «РариТэк-холдинг», «Татлифт», «Промэнерго», «Энергоразвитие», «КЭР-Холдинг», Kama Tyres и многие другие. Новые разработки также привез Казанский завод синтетического каучука – предприятие презентовало тиоколовый герметик и различные резинотехнические изделия в рамках импортозамещения. Кроме того, состоялась презентация новейшей технологии, позволяющей одновременно добывать из руды палладий, золото и медь.

В условиях беспрецедентного санкционного давления самочувствие отечественной промышленности приобретает высочайшую значимость. Подобные выставки становятся важным инструментом для обмена опытом и определения состояния промышленности. Для сегодняшней России значение промышленных выставок стало примерно таким, каким было значение всемирных выставок второй половины XIX века для набирающего силу капитализма. Активное участие Татарстана в таких мероприятиях, несомненно, придает еще больший импульс развитию его промышленности.

Для науки республики на днях состоялось буквально эпохальное событие - Рифкат Минниханов был избран президентом Академии наук Татарстана Фото: gossov.tatarstan.ru

Визионер и кризис-менеджер: с чем пришел новый президент в Академию наук РТ?

Для науки республики на днях состоялось буквально эпохальное событие – Рифкат Минниханов был избран президентом Академии наук Татарстана. Его кандидатуру как доктора технических наук выдвинул занимавший до этого пост президента АН Мякзюм Салахов. В июне этого года Рифкат Минниханов был избран академиком АН РТ.

Главными проблемами академической среды Татарстана были слабая связь науки с реальным производством и отсутствие системной работы в развитии научных исследований и в подготовке научных кадров. Кроме того, у академии не было «образа будущего», не было видения того, как должна развиваться наука в республике. Понятно, что Рифката Минниханова академическое сообщество выбрало не только как кризис-менеджера и талантливого администратора, призванного разрешить накопившиеся проблемы, но и как визионера, человека, в определенной мере вырабатывающего идеологию будущих изменений в академической науке республики.

Доклад нового президента АН РТ показал, что видение будущего и понимание специфики проблем научной среды Татарстана у него есть. Он сформулировал четыре основные проблемы. Первая – недостаточный уровень финансирования научных исследований. Вторая – наличие инфраструктурных ограничений, не позволяющих обеспечить конкурентоспособность татарстанской науки. Третья проблема – замедление роста качества и квалификации научных кадров. Четвертая – слабая координация программ и приоритетов образовательных, научных организаций, реального сектора и институтов.

Доклад нового президента АН РТ показал, что видение будущего и понимание специфики проблем научной среды Татарстана у него есть Фото: gossov.tatarstan.ru

Говоря о своем видении будущего академии, Рифкат Минниханов заявил, что академия наук должна стать идеологическим центром формирования системы наращивания научного и интеллектуального потенциала. Для этого нужно привлекать выдающихся ученых и исследователей.

Другими словами, новый президент Академии наук РТ призывает добиться того, чего не было ранее в работе академии, - превратить ее в ведущий идеологический центр науки республики. Укрепление доверия к ученым и их труду, управление репутацией науки, повышение значимости научных исследований – вот одни из ключевых будущих направлений реформирования Академии наук РТ.

Рифката Минниханова часто называют идеологом цифровизации в Татарстане. Действительно, он сделал для этого направления немало и был идейным вдохновителем и практиком-администратором для инновационных решений по цифровизации в республике. Теперь осталось приложить такой же подход ко всей науке Татарстана. Учитывая огромный научный бэкграунд (доктор технических наук, профессор, автор множества работ) и административный опыт президента АН РТ, у него все должно получиться.

В сентябре 2023 года покинет свою должность Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан. После четырех лет работы в столице Татарстана он возвращается на родину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ушла эпоха: Генконсул Турции завершает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в Казани

В сфере дипломатических отношений Татарстана и Турции тоже сменяется эпоха – в сентябре 2023 года покинет свою должность Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан. Его дипломатический цикл завершился, и после четырех лет работы в столице Татарстана он возвращается на родину. В случае с консульством Исмета Эрикана можно с полной уверенностью сказать – оно было весьма продуктивным и направленным на взаимовыгодное сотрудничество.

«Заканчивается ваша деятельность в качестве Генерального консула Турецкой Республики в Казани. С одной стороны, мы рады, что ваш карьерный рост продолжается, с другой – нам жаль, что вы покидаете Татарстан», – так сказал Раис республики, вручая Исмету Эрикану медаль в честь 100-летия ТАССР.

Сегодня Турция один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Контакты развиваются при непосредственном участии Генерального консульства Турции в Казани, которое проводит большую работу в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, выступает эффективным механизмом укрепления связей между нашими братскими народами. Кроме того, работа Генконсульства в Казани распространяется на внушительную часть Приволжского федерального округа. В ведении генконсульства находятся Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область.

Для самой Турции Татарстан имеет большое значение. Турция вложила в Россию порядка 10 млрд долларов США, из них 2,5 млрд – в республику, и, что примечательно, речь идет о высокотехнологичных производствах. Такой объем инвестиций в Татарстан свидетельствует о высоком уровне доверия и отношения между республиками в развитии двусторонних отношений. И Исмет Эрикан приложил немало усилий для укрепления взаимоотношений Татарстана и Турции, поэтому действительно жаль, что такой дипломат с большой буквы покидает нашу республику. Но, учитывая давние и плодотворные традиции взаимоотношений Татарстана и Турции, нет никаких сомнений, что успешное сотрудничество будет продолжено.