Телебашня Казани окрасится в цвета российского триколора в честь Дня Конституции РФ

Сегодня в честь 30-летия со дня принятия Конституции России гости и жители Казани смогут увидеть тематическую подсветку на городской телебашне, которая окрасится в цвета российского триколора.

«На медиафасаде башни появятся слова: "День Конституции"», – уточнили в Минцифры РТ.

Иллюминация будет работать с 15 до 23 часов.

Напомним, в этом году Основному закону страны исполняется 30 лет. Его приняли на референдуме, который прошел 12 декабря 1993 года. Ранее с праздником татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.