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Текущая неделя в Татарстане завершится кратковременными дождями
В воскресенье, 28 июля, в Татарстане ожидается кратковременный дождь.
Ветер в этот день прогнозируют северо-западный, западный со скоростью 6-11 м/с, местами кратковременные усиления до 15-18 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
При этом температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов.
Ранее татарстанцам рассказали, какая погода ожидается в республике в августе. Забегая вперед, отметим, что температура в последнем летнем месяце будет отличаться от июля.
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