«Затянуло в эффект паутины»: нужна ли нефтехимии Татарстана декарбонизация?

О создании индустриального парка в Нижнекамске с инвестициями 1,3 трлн рублей и запуске производства гексена, который заместит импортный аналог, объявили на Татарстанском нефтегазовом форуме, который открылся сегодня на «Казань Экспо». О старте новых производств и судьбе проектов по декарбонизации в республике – в обзоре «Татар-информа».

Открытие Татарстанского нефтегазохимического форума, посвященного Году науки и технологий, с участием Президента Республики Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждая следующая тонна нефти будет нам даваться сложнее»

В этом году Нефтегазохимический форум Татарстана решили посвятить цифровой трансформации нефтегазовой промышленности.

Почетными гостями форума стали министр нефти и экологии Королевства Бахрейн Мухаммад бен Мубарак бен Дайна и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухель бен Мухаммед аль Мазури.

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для преодоления последствий текущего кризиса», — сказал на открытии выставки Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Для участия в выставке заявились 160 компаний. Осмотр экспозиций руководитель республики начал с «Татнефти». Презентацию провел новый заместитель главы компании по цифровому развитию Евгений Звездин, назначенный на должность всего месяц назад. Он сообщил, что запасы нефти у компании оцениваются в 9,5 млрд тонн, больше половины из которых не вовлечены в разработку, 42% нефти добывается сегодня с использованием методов повышения нефтеотдачи. «Учитывая, что большой объем потенциальных запасов не вовлечен в разработку, мы только в начале долгого пути. Каждая следующая тонна нефти будет нам даваться сложнее», – сказал Звездин.

В это время Президент Татарстана Рустам Минниханов демонстрировал находившемуся рядом председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Анатолию Аксакову бутылочки с жидкостями. В одной из них оказалась девонская нефть с Ромашкинского месторождения – ее относительно легко добывать, но ее в республике становится все меньше. В другой колбе – карбоновая нефть, тоже с Ромашкинского месторождения, ее добывать сложнее. В третьей содержалась высоковязкая нефть из Пионерского месторождения – для ее добычи нужны особые технологии. Поднимая колбы на просвет, руководитель республики продемонстрировал депутату различия в качестве нефти.

Рустам Минниханов демонстрировал находившемуся рядом Анатолию Аксакову бутылочки с нефтью Фото: president.tatarstan.ru

В Нижнекамске будет создано производство гексена

Второй масштабный стенд организовал СИБУР. Председатель правления, генеральный директор компании Михаил Карисалов рассказал о проектах, которые реализуются в республике, и анонсировал новый – в Татарстане будет создано производство гексена по собственной технологии. Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности, обязательный компонент в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно улучшить свойства полиэтилена по сравнению с базовыми марками. Раньше он полностью завозился из-за рубежа. Карисалов объявил, что производство мощностью 50 тыс. тонн появится на «Нижнекамскнефтехиме». Таким образом, СИБУР начинает в Татарстане свои инвестиционные проекты вдобавок к тем, что достались в наследство от ТАИФа.

Михаил Карисалов рассказал о проектах, которые реализуются в республике, и анонсировал новый – в Татарстане будет создано производство гексена по собственной технологии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову, на стенде был замечен Тимур Шигабутдинов – руководитель дирекции синтетических каучуков в СИБУРе. Однако его старшие родственники, оставшиеся в ТАИФе, на выставке не показались. Что было немного странно, ведь руководство группы на днях отчиталось Рустаму Минниханову о сальдированном доходе за 2021 год в 1,1 трлн рублей. Правда, отчитались они по активам, которые уже давно работают в составе СИБУРа.

Особое внимание иностранных гостей привлек стенд малых нефтяных компаний – их сегодня в Татарстане 29. Они разрабатывают 95 мелких месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. В год малые НК добывают около 7 млн тонн нефти.

Проректор Казанского федерального университета Данис Нургалиев рассказал о научном центре мирового уровня, созданном на базе вуза. Президенту рассказали о разработке собственного программного обеспечения для поиска и разведки нефтяных месторождений, а также химических продуктов для добычи нефти взамен импортных.

СИБУР начинает в Татарстане свои инвестиционные проекты вдобавок к тем, что достались в наследство от ТАИФа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под этиленовый проект в Нижнекамске создадут индустриальный парк

Глава особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев анонсировал еще один крупный проект – создание индустриального парка в Нижнекамске «Этилен-600» вместе с СИБУРом. В названии – отсылка к проекту по строительству этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн на «Нижнекамскнефтехиме». ОЭЗ создаст инфраструктуру, вложения оцениваются в 169 млрд рублей, площадь парка составит около 2 тыс. га.

«По предварительным оценкам, с учетом вложений самого СИБУРа, наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей», – сказал Шагивалеев.

«Нижнекамскнефтехим» будет поставлять сырье для резидентов парка, которые смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

Позже в рамках форума «Алабуга» заключила соглашение о создании парка с «Нижнекамскнефтехимом».

Отдельную зону заняли машиностроительные предприятия – на выставке разместилось несколько автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В конце выставки посетителей даже ждал вертолет – Казанский вертолетный завод решил впервые поучаствовать в форуме и показал «Ансат» в компоновке Aurus, видимо, из расчета, что он может заинтересовать VIP-гостей выставки.

Отдельную зону заняли машиностроительные предприятия – на выставке разместилось несколько автомобилей, работающих на газомоторном топливе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Декарбонизация год спустя

В этом году основной темой пленарного заседания, как и в прошлом, стала декарбонизация. Однако риторика за год существенно изменилась. Тогда Европейская комиссия только представила план «Зеленая сделка», предполагаевший к 2050 году переход на безуглеродную экономику. Обсуждалось введение механизма трансграничного углеродного регулирования: с импортных товаров с высоким уровнем углеродной емкости планировалось взимать плату при ввозе в Евросоюз. Представитель Минпромторга России Михаил Иванов заявлял, что только нефтехимики будут платить до 1 млрд евро в год трансграничного налога за экспорт продукции.

Сегодняшний форум так и назвали: «Решение европейского союза о декарбонизации. Год спустя».

«Очень много болтовни, очень много красивых слов, ESG уже в ушах навязла», – заявил на форуме депутат Аксаков.

Вместе с тем он отметил, что вопрос есть, его нужно решать поступательно, планово и системно, а проекты должны поддерживаться финансово. По его мнению, Правительство России продолжит двигаться по линии декарбонизации экономики.

«По-моему, уже всем очевидно, что мы живем и будем жить уже в совершенно новом, другом мире», ­– отметил помощник руководителя администрации Президента РФ Анатолий Яновский.

По его словам, разрушены опоры мирового развития, такие как верховенство права, в том числе защита прав собственности, право на судебную защиту. «На самом деле, мы наблюдаем противоречие практики и риторики декарбонизации. Мир находится уже в энергетическом и продовольственном кризисе, что будет приводить к росту бедности. Поэтому изменяющийся мир потребует отказа от политики – бизнес, как обычно. Нам необходимо в этих условиях выйти на другую траекторию – то, о чем сказал наш Президент, – траекторию опережающей ситуации. Мы не должны следовать за теми тенденциями, которые идут, нужно ситуацию опережать и не пытаться использовать прошлые рецепты как само собой разумеющееся», – полагает Яновский.

Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Ученов считает, что, несмотря на то что внешняя конъюнктура изменилась, «совершенно очевидно, мы не должны вычеркивать себя из глобальной повестки». По его словам, тематика находится и в топе повестки Минпромторга, да и сами компании стремятся к низкой углеродности.

Олег Аксютин: «Сегодня очевидно, что происходит замедление темпов декарбонизации. Ситуацию усугубляет снижение экономического роста в западных странах и ослабление международной кооперации» Фото: president.tatarstan.ru

«Декарбонизация имела четкие цели экономического характера»

Самый яркий доклад оказался у заместителя председателя правления «Газпрома» Олега Аксютина. Он посвятил его декарбонизации в Европе – именно она была пионером повестки – и тому, что с ней стало.

Спикер заявил, что за прошедший год произошло много знаковых событий, которые наложили отпечаток на глобальные и национальные планы по сокращению выбросов парниковых газов. «Сегодня очевидно, что происходит замедление темпов декарбонизации. Ситуацию усугубляет снижение экономического роста в западных странах и ослабление международной кооперации», – сказал он.

Аксютин отметил, что в западных странах последовательно создавалась система финансовых, инвестиционных, рейтинговых институтов, которые подталкивали топливно-энергетической комплекс к так называемому энергопереходу. «По факту все это сформировало эффект паутины, в которую последовательно затягивали энергетические компании, создавая соответствующее общественное и политическое давление», – сказал он, добавив, что тема декарбонизации продвигается странами – импортерами ископаемых ресурсов.

В ЕС он спрогнозировал увеличение парниковых газов и замедление темпов декарбонизации. Он привел в пример «Северный поток – 2». «Санкции имеют действительно реальные последствия. Каждая минута неработы этого газопровода – это дополнительные 8 тонн CO2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам», – сказал замглавы «Газпрома».

Он отметил, что декарбонизация не только имеет под собой экологическую основу, но и «четкие цели экономического характера»: ослабление зависимости от импорта углеводородов и повышение конкурентоспособности технологически развитых стран. Но это привело к ослаблению энергетической безопасности. В России все наоборот: природный газ, который предлагается все больше использовать, – это конкурентное преимущество страны.

«Мы знаем, что у России тоже есть апологеты углеродной нейтральности по западному образцу с квотированием, с углеродным рынком и так далее. Причины таких действий могут быть разными. Кто-то находится под воздействием многолетней пропаганды в западных СМИ. Кто-то действует по незнанию реальной цели такой политики. Кто-то думает на этом заработать как на хайпе. Причины различные. Наш путь к реальному снижению негативного воздействия на окружающую среду и климатическую систему – экологизация нашей промышленности и транспорта, а также повышение энергоэффективности во всех сферах производства и потребления. Рациональное природопользование, а не искусственные квоты, рынки виртуальных единиц, штраф и так далее», – сказал Аксютин.

Он призвал при обсуждении на форуме придерживаться принципов «разумной» декарбонизации и не повторять негативный европейский опыт.

Рустам Минниханов: «Решение экологических проблем промышленности — наша общая важнейшая задача» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переход на „зеленые” технологии должен учитывать интересы бизнеса и общества

Президент Татарстана Рустам Минниханов в заключение сессии продемонстрировал, что попросил у Аксютина доклад, и еще раз его внимательно прочитал. Из документа, по его словам, «четко ясно [следует], какие цели, задачи наши коллеги ставили».

«Мы понимали, что в этой декарбонизации есть что-то против нас… Сама декарбонизация — направление очень нужное. И то, что Президент России [Владимир Путин] такую задачу поставил, — это очень важно. Есть много направлений, как мы говорим, по газомоторному топливу, использованию эффективных теплоизоляционных материалов, которые позволят снизить выбросы, — это да», — констатировал Минниханов, выступая на пленарном заседании, посвященном декарбонизации.

«Но когда наши партнеры пытаются решить задачу [создания] „зеленой” экономики за счет других стран — это совершенно неправильно. Поэтому нам очень интересен подход и опыт наших китайских партнеров, стран Ближнего Востока», — добавил Президент РТ.

По его словам, Татарстан как центр компетенций в области нефтедобычи и нефтепереработки нефтяного сырья уделяет большое внимание повышению экологической безопасности производств с сокращением выбросов парниковых газов. «Мы продолжим внедрение информационных технологий, которые обеспечивают расширение сети мониторинга выбросов загрязняющих веществ, прогнозирование и предупреждение аварий, снижение углеродного следа производств. Решение экологических проблем промышленности — наша общая важнейшая задача. При этом стимулирование перехода на „зеленые” технологии должно быть взвешенным и учитывать интересы бизнеса и общества. Поддержка должна иметь комплексный характер на основе критерия всеобщего блага», — обратил внимание Минниханов.