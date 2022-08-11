ТАИФ отчитался о доходе группы в 2021 году в 1,1 трлн рублей

Итоги работы компаний группы ТАИФ в прошлом году рассмотрели на совещании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, собщила пресс-служба руководителя республики.

Сальдированный доход составил за прошедший год 1,1 трлн рублей. EBITDA – 235 млрд рублей. В сообщении уточняется: это результат 42 компаний, которые входили в группу на начало отчетного года, то есть 2021 года. Таким образом, в статистику включили результаты деятельности предприятий, проданных осенью СИБУРУ, – «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и ТГК-16.

Для сравнения: в 2020 году группа заработала 676,8 млрд рублей.

В прошлом году инвестиции группы составили 82 млрд рублей, в бюджетную систему было перечислено 68 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей – в консолидированный бюджет Татарстана.

В сообщении отмечается, что в прошлом году в опытно-промышленном режиме начал работать комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти на «ТАИФ-НК», запущено производство дивинил-стирольного синтетического каучука на «Нижнекамскнефтехиме».

Сегодня прошло заседание совета директоров ТАИФа. По предложению Президента РТ председателем совета директоров избран Рустем Сультеев, заместителем председателя совета директоров – Руслан Шигабутдинов. Также было подтверждены полномочия генерального директора «ТАИФа» Альберта Шигабутдинова.