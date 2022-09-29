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Культура
29 сентября 2022  06:43
Эльза Кузнецова

Театральный сезон в Бугульминском театре откроется премьерой по рассказам Шукшина

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Театральный сезон в Бугульминском театре откроется премьерой по рассказам Шукшина

В Бугульминском государственном русском драматическом театре им. А.В. Баталова готовятся к открытию 88-го сезона. Начнется он с комедии по рассказам Василия Шукшина «Мой зять украл машину дров». Как рассказали «Татар-информу», премьера назначена на 7 октября. 

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Эдуард Шахов — номинант национальной театральной премии «Золотая маска», победитель XV фестиваля театров малых городов России в Тобольске в 2017 году.

Сам режиссер так рассказал о своей работе: «Спектакль я ставлю о простом русском человеке, который живет неказисто, небогато, встречает невзгоды гордо и тихо радуется малому счастью, которое редко перепадает в деревенской жизни».

Актеры Бугульминского театра смогли ярко и точно передать образы простых деревенских работяг с их надеждами и бедами. Всего в постановке заняты восемь артистов.

Спектакль поставлен на средства, выделенные по проекту «Культура малой Родины» и подпроекту «Театры малых городов», инициированным партией «Единая Россия». 

Через неделю в театре ожидается еще одна премьера: 14 октября здесь покажут драму «Бесконечный апрель» по пьесе Ярославы Пулинович, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: Денис Гапонов / предоставлено Бугульминским драмтеатром.

#бугульминский драмтеатр
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