Коллега Безрукова подготовила премьеру «Бесконечный апрель» для Бугульминского театра

14 и 15 октября Бугульминский драмтеатр им. А.В. Баталова представит премьеру «Бесконечный апрель» по одноименной пьесе российского современного драматурга Ярославы Пулинович.

Над постановкой работала московский режиссер Анна Горушкина, рассказали «Татар-информу» в театре. Она уже давно сотрудничает с Московским губернским театром под руководством Сергея Безрукова, где выпустила много успешных спектаклей, а также с Вахтанговским театром.

Всего в постановке задействовано восемь актеров. Для передачи атмосферы питерской коммуналки был найден необычный реквизит — буфет 1930 года и шкаф 1965 года, использованы настоящие радиоприемники 1950 –1960 годов, использованы винтажные платья в костюмах.

Спектакль по одноименной пьесе Ярославы Пулинович окунет зрителя в историю XX века. Главный персонаж — старик Веня. Жизнь его пришлась на трагичные, но в то же время для каждого человека по-своему счастливые вехи истории России прошлого столетия. Родился Веня в 1912 году, ушел в мир иной в 2010-м.

Почти целый век он наблюдал, как меняется страна и народ, какие события случились после Октябрьской революции, как его семья выживала в Ленинградскую блокаду и как приходится бороться с жестокой реальностью внукам и правнукам.

Глазами героя-интеллигента зритель посмотрит на жестко меняющийся мир. Зрителю предстоит узнать, как выживет его род, что одержит верх в семье — грубый материализм или трепетное отношение к миру.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что спектакль Бугульминского театра стал одним из лучших на фестивале «Нескучная классика».