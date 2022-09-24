Спектакль Бугульминского театра стал одним из лучших на фестивале «Нескучная классика»
Спектакль Бугульминского драматического театра имени А. В. Баталова «Скрипка Ротшильда» стал одним из лучших на фестивале «Нескучная классика». Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном отделе театра.
«Мы стали лауреатами в номинации „Лучший спектакль“, разделив это место с театром из Борисоглебска», — рассказали в театре.
Открытый фестиваль муниципальных театров «Нескучная классика» проходил в Воронежской области. В течение шести конкурсных дней на сцене Борисоглебского драматического театра имени Н. Г. Чернышевского свои спектакли представляли коллективы из малых городов России — Бугульмы, Балашова, Королева, Дзержинска, Борисоглебска и Лисок.
«Скрипка Ротшильда» открыла «Нескучную классику». Трагикомедия по рассказу Антона Чехова — успешная премьера прошлого театрального сезона. Она была поставлена владимирским режиссером Владимиром Кузнецовым.
В постановке задействованы четыре актера: трое мужчин, заслуженный и народные артисты Татарстана, и актриса Лейсан Хабибуллина. Их задача — рассказать за 75 минут историю гробовщика Бронзы. В спектакле они и главные герои, и жители города, и души умерших.
Весной этого года актриса Бугульминского театра Ляйсан Хабибуллина, исполнявшая в спектакле роль Марфы, была номинирована на получение театральной премии республиканского конкурса «Тантана» и одержала победу в номинации «Женская роль второго плана». Высокую оценку «Скрипка Ротшильда» получила и на фестивале «Нескучная классика», став лучшей постановкой среди муниципальных театров
Фото: Бугульминский драмтеатр.