Культура 18 мая 2026 18:26

Театральный поезд увезет Казанский ТЮЗ в Нижний Новгород и Саранск

В рамках проекта Союза театральных деятелей России «Театральный поезд» Казанский театр юного зрителя покажет бэби-спектакль «Воробьишко» Радиона Букаева в Нижнем Новгороде и Саранске. Об этом сообщила директор театра Айгуль Горнышева на пресс-конференции в Доме актера имени Марселя Салимжанова.

В свою очередь 13 июня на временной сцене Казанского ТЮЗа (ул. Горького, 13) Ульяновский драматический театр покажет свой спектакль «Бедная Лиза» – современную интерпретацию классической повести Николая Карамзина петербургским режиссером Сергеем Морозовым.

