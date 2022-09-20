Будущее здание нижнекамского ТЮЗа к концу года переоборудуют в театральный центр

Будущее здание ТЮЗа в Нижнекамске станет настоящим театральным центром: здесь будут проходить как премьеры и показы спектаклей, так и обучение театральному искусству. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района РТ.

«Обновленное здание ТЮЗа будет использоваться более широко — в качестве театрального центра. Реконструкцию бывшего кинотеатра „Джалиль“, где расположится Театр юного зрителя, планируется завершить в конце года», — уточнил источник.

На сегодняшний день на объекте завершились все монолитные работы, а также отремонтирована кровля. На 95% выполнена замена инженерных систем коммуникаций, практически полностью завершены отделочные работы. Сейчас проводятся работы по внутренней отделке большого зала. В скором времени рабочие приступят к обновлению фасада — его украсят стеклянные витражи.

Помимо двух залов на 80 и 400 человек, здесь также оборудуют помещение для репетиций, гримерки, швейные мастерские, зоны для проведения мероприятий и многое другое.

Напомним, Театр юного зрителя официально был создан в Нижнекамске в 1994 году. У него был разъездной характер работы, временно он располагался при Доме культуры «Альфа». Позже артисты обитали в кинотеатре «Восход», Доме культуры на Красном Ключе, а в последнее время базировались в здании 62-го училища. В этом году у них появится свой собственный дом, чему артисты несказанно рады.

Благодаря новым залам, дополнительным помещениям и техническим возможностям театр сможет в полной мере расширить репертуар и радовать зрителей новыми яркими постановками, которые предназначены не только для детей, но и взрослых.

Культурный объект появится благодаря национальному проекту «Культура».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамском районе планируется развивать креативную индустрию для молодежи. Это одна из задач, которую озвучил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин после избрания на должность.