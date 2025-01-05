«Театральные представления и вечер музыки»: что пройдет в Казани 5 января

В воскресенье, 5 января, в столице РТ пройдут театральные представления, а также состоится вечер музыки «Октава» в Лядском саду и мастер-классы. Еще в поселок Дербышки приедет мобильный подростковый клуб «Хобби бокс», сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что на вечере музыки «Октава» выступят группа ARTEMIEV из Москвы и артистка Elina. Также гости смогут увидеть зимнюю выставку сказочных артефактов. Причем на фигурах есть QR-код: если его отсканировать, то посетители послушают аудиосказки, связанные с Новым годом.

Подростковый клуб «Хобби бокс» выступит в Дербышках на ул. Станционная, 9. Стартует их концерт в 12:00. Также гостей ждут спортивные игры, творческие мастер-классы, квизы, танцевальные флешмобы, конкурсы и многое другое.

У центра семьи «Казан» в 17:00 развернется «Театральный Новый год». На сцене у елочного городка выступят коллективы культурных центров и юные артисты театральных студий Казани.

Ранее сообщалось, что каток в казанском парке «Черное озеро» снова будет закрыт. Также казанцам и гостям города напомнили адреса лыжных баз и режим их работы.